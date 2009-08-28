کرزای همچنان پیشتار انتخابات افغانستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون انتخابات افغانستان نتیجه نزدیک به یک میلیون آراء شمارش شده را اعلام کرد.

بر اساس نتایج اعلام شده حامد کرزای با کسب بیش از 400 هزار رای از مجموع نزدیک به یک میلیون رای بیشترین آراء شمرده شده را به خود اختصاص داده است.عبدالله عبدالله با کسب بیش از 300 هزار رای همچنان با فاصله کمی از حامد کرزای در جایگاه دوم قرار دارد.

بر همین اساس "رمضان بشر دوست"، "اشرف غانی احمد زی" و "میرویس یاسینی" به ترتیب در جایگاه سوم، چهارم و پنجم ایستاده اند.

در همین رابطه "داود علی نجفی" مسئول کمیسیون انتخابات افغانستان گفت : آنچه اعلام شده نتیجه آرایی است که از 21 ولایت افغانستان به کابل رسیده و بعد از شمارش مجدد اعلام شده است.به گفته نجفی، آراء پنج ولایت تاکنون شمرده نشده و آرای سه ولایت از جمله بدخشان، ارزگان و نورستان هنوز به کابل نرسیده است.

مسئولان کمیسیون همواره تاکید می کنند که آنچه رسما اعلام شده در واقع نتیجه نزدیک به 20 درصد آرایی است که بعد از آنکه از حوزه های رای گیری به کمیسیون انتخابات رسیده است و در حضور ناظران ملی و بین المللی در واقع باز شماری می شوند و پس از گذرانیدن مراحل شمارش آراء رسما اعلام می شود.

مسئولان کمیسیون انتخابات تاکید می کنند که اگر آنچه رسما از سوی این کمیسیون انتخابات اعلام می شود با آنچه نمایندگان نامزد ها از حوزه های رای دهی به نامزدان گزارش داده اند تفاوتی وجود دارد، 72 ساعت وقت دارند تا به کمیسیون خبر دهند.

تهدید های امنیتی سبب شده است که تنها 35 در صد از واجدان شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کنند. که با این حساب حدود 6 میلیون نفر در دومین انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده اند.

براساس قانون اساسی افغانستان برای برنده شدن در انتخابات یکی از نامزدان باید بتواند حد اقل 51 در صد کل آراء را از آن خود کند.

نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی اعلام می شود که کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، در حال بررسی بیش از 700 مورد شکایت در مورد احتمال تقلب و تخطی در روند انتخابات است.گفته شده که در مجموع، 790 مورد شکایت به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ثبت شده که از آن میان 54 مورد آن "بسیار جدی" خوانده شده است.

عبدالله عبدالله، که ازاو به عنوان نزدیک ترین رقیب حامد کرزای در انتخابات یاد می شود، از بروز"تقلب های فوق العاده بزرگ" در روند انتخابات خبر داده و گفته که این تخطی ها را از راه های قانونی پیگیری خواهد کرد. عبدالله، قبلا خواستار مهر و موم (قرنطینه) صندوق های رای در مناطقی شده بود که به گفته او، احتمال تقلب در روند رای دهی وجود داشته و سلامت آرا را زیر سوال برده است.

اما کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرده که تا کنون در هیچ موردی صندوق های رای را مهر و موم نکرده است.

نتایج نهایی انتخابات افغانستان در فاصله کمتر از یک ماه دیگر اعلام خواهد شد.