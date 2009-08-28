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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

نصر آزادانی خبر داد:

معارضان ملکی مهمترین مشکل پروژه بزرگراه صیاد

معارضان ملکی مهمترین مشکل پروژه بزرگراه صیاد

مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با بیان اینکه مهمترین مشکل پروژه صیاد شیرازی معارضان ملکی است از اتصال پل این بزرگراه با خیابان مطهری پس از رفع معارضان ملکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نصر آزادانی با بیان این مطلب گفت: بخش عمده ای از بزرگراه شهید صیاد شیرازی در جنوب پل پلیس رفع معارض شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی با بیان این که پل اتصال این بزرگراه با خیابان مطهری نیز ساخته شده است، افزود: این پل در حال حاضر آماده است و برای اجرای آن تنها نیاز به رفع معارضان است.

نصر آزادانی مهمترین مشکل این پروژه را معارضان ملکی دانست و خاطرنشان کرد: برای حدود 70 درصد معارضان ملکی این پروژه درحد فاصل خیابان شیخ صفی تا بیمارستان خانواده توافق شده اما هنوز همه این املاک تحویل و تخریب نشده است.

وی با بیان این که تملک و آزادسازی املاک بر عهده مناطق شهرداری است، افزود: در پروژه های مختلف، مناطق املاک را تملک و تخریب می کنند و برای انجام عملیات اجرایی در اختیار پیمانکار قرار می دهند که امیدواریم با رفع معارضان این پروژه، عملیات اجرایی این مسیر نیز آغاز شود.

کد مطلب 937193

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