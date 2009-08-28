معارضان ملکی مهمترین مشکل پروژه بزرگراه صیاد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نصر آزادانی با بیان این مطلب گفت: بخش عمده ای از بزرگراه شهید صیاد شیرازی در جنوب پل پلیس رفع معارض شده و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

وی با بیان این که پل اتصال این بزرگراه با خیابان مطهری نیز ساخته شده است، افزود: این پل در حال حاضر آماده است و برای اجرای آن تنها نیاز به رفع معارضان است.

نصر آزادانی مهمترین مشکل این پروژه را معارضان ملکی دانست و خاطرنشان کرد: برای حدود 70 درصد معارضان ملکی این پروژه درحد فاصل خیابان شیخ صفی تا بیمارستان خانواده توافق شده اما هنوز همه این املاک تحویل و تخریب نشده است.

وی با بیان این که تملک و آزادسازی املاک بر عهده مناطق شهرداری است، افزود: در پروژه های مختلف، مناطق املاک را تملک و تخریب می کنند و برای انجام عملیات اجرایی در اختیار پیمانکار قرار می دهند که امیدواریم با رفع معارضان این پروژه، عملیات اجرایی این مسیر نیز آغاز شود.