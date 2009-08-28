جنگ در دارفور به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال "مارتین آگوای" که در روزهای آینده سمت خود را به فرمانده ای دیگر واگذار خواهد کرد گفت : چند پارچه شدن گروه های شورشی باعث کاهش شدت درگیری هایی شد که در سال های اول بسیار خونین بود.

به گفته این مقام سازمان ملل، اکنون دارفور بیش از هرچیز تحت تاثیر مناقشات سطح پایین و راهزنی قرار دارد.

سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان در دارفور را 300 هزار نفر برآورد کرده اما دولت سودان این رقم را حدود 10 هزار نفر تخمین می زند.

گفته می شود درگیری در دارفور به بی خانمانی تقریبا سه میلیون نفر منجر شده است.

ژنرال آگوای که فرماندهی هزاران نفر از نیروهای اتحادیه آفریقا را بعهده دارد، گفت دارفور اکنون بیش از درگیری های گسترده مسلحانه، با "مسائل امنیتی" مواجه است.

او گفت اکثر این موارد در اثر اختلاف نظر بر سر مسائلی "محلی" همچون مشکل آب، یا زمین رخ می دهد.

با این وجود انتشار نظرهای مشابه از سوی دیگر مقام های مسئول در دارفور باعث انتقاد فعالان حقوق بشر در غرب و برخی دیپلمات ها شده که این گونه گفته ها را تلاش برای کوچک شمردن ادامه خشونت ها در منطقه قلمداد می کنند.

ژنرال آگوای تنها از یک گروه به عنوان یک تهدید واقعی نام برد.

این گروه "جنبش عدالت و برابری" نام دارد و در ماه فوریه سال جاری معاهده صلحی را با دولت سودان به امضاء رساند. این معاهده راه را برای گفتگوهای صلح، که ماه گذشته میلادی در مصر انجام شد، هموار کرد.

جنگ در این ناحیه فقر زده در اوایل سال 2003 میلادی آغاز شد که گروه های شورشی از جمله جنبش عدالت و برابری در اعتراض به تبعیض دولتی علیه سیاه پوستان آفریقایی و به سود اعراب، به اهداف دولتی حمله کردند.

چریک های طرف دار دولت با خشونت تمام به این حملات پاسخ دادند و شدت پاسخ به اندازه ای بود که آمریکا آن را نسل کشی خواند.

دولت سودان حمایت از این چریک ها را رد می کند اما دادگاه بین المللی لاهه، عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرد و حکم جلب این سیاستمدار را صادر کرده است.