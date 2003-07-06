رمضان زاده : دولت از اظهار نظر مخالفان استقبال مي كند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سخنگوي دولت در جلسه هفتگي با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر پيگيري خواست نمايندگان متحصن در مجلس گفت: ما در نظامي زندگي ميكنيم كه به دنبال فراهم كردن فضاي باز براي بيان همه خواسته ها در چارچوب قانون است و مردمسالاري تنها در صحبت نيست، بلكه لوازمي دارد و هركس ميتواند در چارچوب قانون اقداماتي انجام دهد و اين اقدام از ناحيه دانشجو، كارگر، معلم و نماينده مجلس پذيرفته شده است.
رمضانزاده گفت: ما اميدواريم اقدامات در چارچوب قانون صورت بگيرد و روش برخورد با اين گونه اقدامات نيز در چارچوب قانون باشد.
وي در ادامه با اشاره به تحصن اخير تعدادي از نمايندگان مجلس گفت: خوشبختانه اين تحصن با درايت رييس محترم مجلس شوراي اسلامي به گونهاي مناسب به پايان رسيد و ما نيز از پايان مسالمتآميز اين قضيه استقبال ميكنيم.
سخنگوي هيات وزيران در پاسخ به سوالي درباره اظهارات البرادعي مبني بر رفع تحريم عليه ايران در صورت امضاي پروتكل الحاقي گفت: دعوت ما از رئيس آژانس انرژي اتمي براي سفر مجدد به ايران، از عزم جدي ما براي همكاري با اين آژانس حكايت دارد. ما اين سفر و نتايج آن را با ديد ايجابي و مثبت نگاه ميكنيم و آماده مذاكره در مورد چگونگي ادامه همكاري با آژانس بينالمللي انرژي اتمي هستيم.
وي با اشاره به سخنان البرادعي در خصوص جلب اعتماد گفت: ما هم به اين نكته توجه داريم كه طرفين بايد نگرانيهاي يكديگر را درك كنند و در واقع مسير ايجاد ارتباط ، يك مسير دوطرفه است؛ آن كسي كه در گذشته به اعتماد، بيشتر ضربه زده است بايد اقدامات مثبت بيشتري را انجام دهد.
وي تاكيد كرد: ما به همه تعهدات خود نسبت به NPT عمل كردهايم، در حالي كه آژانس بينالمللي انرژي اتمي و كشورهاي صاحب انرژي هستهاي، اعتماد ما را در اين زمينه، جلب نكردهاند.
سخنگوي دولت ابراز اميدواري كرد: فضاي مذاكرات به گونهاي باشد كه مسير جلب اعتماد دو طرف را سريعتر فراهم كند.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي مبني بر خبر يك روزنامه اسرائيلي مبني بر تست موفقيتآميز موشك شهاب 3 از سوي ايران، گفت: ما مسائل مربوط به دفاع و امنيت كشور را در زماني كه لازم بدانيم، اعلام ميكنيم و در اين زمينه توجهي به رسانههاي اسرائيلي نداريم.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اعلام قوه قضاييه در خصوص وجود مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در بازداشت عوامل ناآراميهاي اخير گفت: از اين اظهارات متعجبم و تاكيد مي كنم كه مصالح ملي و امنيت كشور را افراد تشخيص نميدهند بلكه در شوراي عالي امنيت ملي در مورد آن تصميم گيري ميشود، در مورد مسائل اخير نيز خواسته دولت اجراي تمام و كمال همه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي است.
سخنگوي دولت در ادامه، درخصوص اظهارات اخير پاول گفت: به نظر ميرسد كه آمريكاييها در حال فهميدن واقعيات هستند و متوجه ميشوند كه در برداشت خود از مسائل ايران در گذشته اشتباه كردهاند؛ اميدواريم كه اين واقعنگري را ادامه دهند و در جبران اشتباهات گذشته سعي كنند.
وي افزود: جمهوري اسلامي با ديگر كشورهايي كه آمريكا با آنها درگير شده، فرق اساسي دارد. ما كشوري هستيم كه طي 25 سال گذشته، اداره امور در آن بر اساس انتخابات آزاد بوده است و مردم در مورد چگونگي اداره كشور تصميم ميگيرند. امروز شايد راحت تر از هميشه بتوان گفت كه بهترين راه دفاع از استقلال و آزادي كشور، تضمين انتخابات آزاد و فراهم كردن شرايط مشاركت همه جانبه مردم است.
رمضانزاده ادامه داد: تكيه بر استبداد و ايجاد محدوديت براي آراي مردم در كشورهاي عراق و افغانستان نتوانست مانع حمله و تجاوز آمريكا شود ، به همين دليل است كه آقاي رييسجمهور لوايح دوگانه را براي امنيت و آزادي و اداره كشور ضروري ميدانند و ميخواهند كه در واقع با تصويب اين لوايح به صورت نهادينه، كشور را از آسيب دور كنند.
وي گفت: امروز مقاومت در برابر انتخابات آزاد و گسترش مشاركت عمومي نوعي همراهي با آمريكا محسوب ميشود. آمريكا نميتواند به كشوري كه در آن نهادهاي منتخب واقعي و انتخابات آزاد برگزار ميشود حمله كند و يا از موضع تهديد يا برتري با او سخن بگويد؛ در واقع امروز مردم سالاري و دموكراسي بهترين شيوه براي اداره كشور نيست بلكه مهمترين ابزار براي دفاع از امنيت، استقلال و جلوگيري از تهديد است.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره اظهارات استراو مبني بر دستگيري و تحويل سخنگوي القاعده از سوي ايران، گفت: تا امروز چنين كسي را شناسايي نكردهايم و نميدانيم كه آقاي استراو با استناد به كدام واقعيات چنين حرفي را زده است؛ ما اعلام كردهايم در صورتي كه افراد بازداشت شده شناسايي شوند و از اتباع كشورهايي باشند كه ما با آنها قرارداد استراداد مجرمين يا قرارداد امنيتي داريم، آنها را به كشورهاي متبوعشان تحويل مي دهيم.
وي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص سخنان آيتالله مصباح يزدي درمراسم نماز جمعه هفته پيش مبني براينكه جمهوري اسلامي رباخوارترين نظامها در دنيا است افزود: خوشحاليم كه ايشان نظرشان را با اين صراحت و شفافيت بيان مي كنند و اين امر را از ثمرات فضاي آزاد سياسي كشور ميدانيم.
وي ياداور شد: اما اين سوال وجود دارد كه چرا چنين مطالبي از تريبون نماز جمعه و صدا و سيما پخش ميشود كه ما هم واقعا برايش پاسخي نيافتهايم ؛ تعجب از كساني است كه سنگ دفاع از نظام جمهوري اسلامي را به سينه ميزنند اما در مقابل چنين اتهامات سنگيني، سكوت ميكنند .
وي اضافه كرد : نميدانم آيا وقتي جملهاي به كار برده ميشود، به لوازم جمله نيز توجه ميشود يا نه؟
سخنگوي دولت خاطر نشان كرد: قانون بانكداري اسلامي در زمان حضرت امام (ره) به تصويب رسيده است و همه فقهاي شوراي نگهبان آن را تاييد كردهاند. فضاي باز كشور خوشبختانه به گونهاي است كه مردم جريانها را ميشناسند و ما هم از بيان شفاف ديدگاهها و مكنونات قلبي افراد در مورد نظام جمهوري اسلامي خوشحال ميشويم.
وي در ادامه متذكر شد: در هفتههاي اخير، رسانههاي ضدانقلاب نيز تبيلغات گستردهاي را براي بدبين كردن مردم به نظام بانكي كشور شروع كردهاند؛ نمي دانيم آيا اينها با هم هماهنگ است يا نه؟ اما به هر حال گويندگان اين گونه سخنان خود بايد در مورد آنها اظهارنظر كنند.
گفتگوي سخنگوي دولت با خبرنگاران (1)
رمضان زاده : دولت از اظهار نظر مخالفان استقبال مي كند
سخنگوي دولت گفت: يكي از افتخارات دولت ، موافقت با طرح اظهار نظر مخالفان است .
به گزارش خبرنگار سياسي مهر، سخنگوي دولت در جلسه هفتگي با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر پيگيري خواست نمايندگان متحصن در مجلس گفت: ما در نظامي زندگي ميكنيم كه به دنبال فراهم كردن فضاي باز براي بيان همه خواسته ها در چارچوب قانون است و مردمسالاري تنها در صحبت نيست، بلكه لوازمي دارد و هركس ميتواند در چارچوب قانون اقداماتي انجام دهد و اين اقدام از ناحيه دانشجو، كارگر، معلم و نماينده مجلس پذيرفته شده است.
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