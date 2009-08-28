تبادل نظر دانشجویان جهان اسلام در نشستهای تخصصی نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، « عادل علی پور » مسئول غرفه مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام ، در گفتگو با ستاد خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام برای اولین بار با هدف ایجاد ارتباط بین تشکلهای دانشجویان داخل و خارج کشور و برقراری وحدت همه جانبه و شبکه‌سازی بین تشکلهای دانشجویان جهان اسلام ، تحقق آرمان الهی و تشکیل امت واحد اسلامی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم شرکت کرده است .

وی افزود: معرفی مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام و ارایه گزارش فعالیتهای 8 ساله این مجمع به همراه فعالیتهای مشترکش با کشورهایی چون سودان، مصر، سوریه ، ترکیه ، لبنان از جمله برنامه‌های این غرفه است .

درهمین ارتباط نشست سالانه این مجمع نیز اواخرماه مبارک رمضان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می‌شود.