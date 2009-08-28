  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۴

تبادل نظر دانشجویان جهان اسلام در نشستهای تخصصی نمایشگاه قرآن

تبادل نظر دانشجویان جهان اسلام در نشستهای تخصصی نمایشگاه قرآن

مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام، برای اولین‌بار باهدف ایجاد وحدت و آشنایی دانشجویان مسلمان کشورهای اسلامی در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم حضور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، « عادل علی پور » مسئول غرفه مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام ، در گفتگو با ستاد خبری هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام برای اولین بار با هدف ایجاد ارتباط بین تشکلهای دانشجویان داخل و خارج کشور و برقراری وحدت همه جانبه و شبکه‌سازی بین تشکلهای دانشجویان جهان اسلام ، تحقق آرمان الهی و تشکیل امت واحد اسلامی در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم شرکت کرده است .

وی افزود: معرفی مجمع اتحاد دانشجویان جهان اسلام و ارایه گزارش فعالیتهای 8 ساله این مجمع به همراه فعالیتهای مشترکش با کشورهایی چون سودان، مصر، سوریه ، ترکیه ، لبنان از جمله برنامه‌های این غرفه است .

درهمین ارتباط نشست سالانه این مجمع نیز اواخرماه مبارک رمضان در هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار می‌شود.

کد مطلب 937200

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها