نابودی قریب الوقوع تالاب بین المللی "قوریگل" آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از این تالاب گفت: به دلیل نرسیدن آب به این تالاب، قوریگل در آستانه خشک شدن قرار گرفته است.

وی در خصوص دلیل خشک شدن این تالاب با وجود بارندگی های اخیر گفت: مهمترین دلیل این بحران ناشی از مشکلات فنی است که امکان رسیدن آب به تالاب قوریگل را ناممکن کرده است.

رئیسی هشدار داد: در صورت نرسیدن آب در فصل غیر زراعی سال بعد، تالاب بین المللی قوریگل با بحرانی جدی مواجه شده و به کلی خشک خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی یادآور شد: در سال های گذشته با وجود خشکسالی های مکرر، با پیگیری این اداره کل و همکاری آب منطقه ای استان، آب مورد نیاز این دریاچه به هر نحوی تامین می شد اما در سال جاری به دلیل عدم تخصیص اعتبار لازم برای اصلاح و بازسازی کانال مذکور از سوی آب منطقه ای، امکان انتقال آب به تالاب غیرممکن شده است.

رئیسی همچنین تصریح کرد: به دلیل عدم اختصاص بودجه لازم به این امر، دیواره های کانال انتقال آب به تالاب قوریگل نیز فرسوده شده و امکان انتقال آب در شرایط کنونی حتی با رفع مشکلات مالی نیز با دشواری صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر لزوم همکاری مدیریت ارشد استان برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه زیست محیطی در آذربایجان شرقی گفت: به نظر می رسد ورود فوری مقامات ارشد استان برای رفع مشکلات فنی و مالی لازم در جهت جلوگیری از خشک شدن تالاب بین المللی قوریگل بسیار ضروری است.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه جهانی تالاب بین المللی قوریگل در چرخه زیست محیطی منطقه گفت: قوریگل با 92 گونه پرنده مهاجر، ‌آبزی و کنار آبزی در تالاب و اهمیت بین المللی آن به عنوان یکی از تالاب های کنوانسیون رامسر در جهان شناخته شده است.

رئیسی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای نجات این تالاب گفت: برای اصلاح و بازسازی کانال و پرداخت حق الزحمه میراب ها از معاونت عمرانی استانداری آذربایجان شرقی درخواست سه میلیارد ریال اعتبار شده است که امیدواریم با تخصیص این اعتبار، زیستگاه منحصر به فرد قوریگل از خشک شدن نجات یابد.

تالاب بین المللی قوریگل در وسعتی حدود 200 هکتار در ۴۰ کیلومتری جنوب شرق تبریز و در حوزه استحفاظی شهرستان بستان‌آباد قرار گرفته‌است. منابع تأمین‌کننده آب این تالاب علاوه بر کانال های احداث شده توسط محیط زیست و آب منطقه ای، از آب‌های جاری ناشی از برف و باران و تعدادی چشمه‌های زیرزمینی است که در کف آن جریان دارند.

با توجه به ثبت دریاچه قوریگل در جمع تالاب های بین‌المللی کنوانسیون رامسر، حفاظت از آن به عنوان یک هدف اولیه و اصلی بر سایر بهره وری های مقدم در منطقه ضروری است.

در دهه‌های قبل این منطقه محل عبور و زیستگاه قوچ و میش های ارمنی بوده که به قوچ و میشهای منطقه سهند در ارتباط بودند ولی به علت توسعه شهری و ایجاد صنایع در مسیر این ارتباط قطع شده‌است.

از حیات وحش این منطقه می‌توان به پستاندارانی چون جربیل ایرانی، موش کشتزار، موش مغان، گرگ، روباه و سمور سنگی اشاره کرد.

حدود ۹۲ گونه پرنده نیز در این تالاب شناسایی شده که می‌توان به اردک سرسفید و اردک مرمری و اردک بلوطی اشاره کرد. این گونه‌ها طبق تقسیم بندی Iucn در کلاس در حال تهدید طبقه بندی شده‌اند.

از خزندگان تالاب می‌توان به مارمولک های تالاب قوریگل و مارها و گرزه مار و مار پلنگی و کور مار و مار چلیپر اشاره کرد.

این منطقه از نظر تنوع گیاهی نیز ارزشمند است. بیش از ۲۸۰ گونه گیاهی در منطقه تشخیص داده شده‌است که ۸۹ درصد از گونه‌های گیاهی در حوزه قوریگل و حدود ۱۱ درصد از گیاهان آبزی دریاچه و حوزه بلافصل آن تشکیل شده‌است.

طی سالیان اخیر با روند خشک شدن دریاچه ها و تالاب های مختلف کشور، قوریگل با تلاش مسئولان استانی همواره سرپا ایستاده است اما به نظر می رسد در صورت عدم دخالت به موقع مسئولان ارشد استانی و تامین اعتبار لازم، باید با این مجموعه زیبا و منحصر به فرد خداحافظی کرد.