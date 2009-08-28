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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۵۱

نظر نهایی پزشکان /

مجتبی جباری دوشنبه عمل جراحی می شود / دوری 7 ماهه هافبک استقلال

مجتبی جباری دوشنبه عمل جراحی می شود / دوری 7 ماهه هافبک استقلال

مسئول کمیته پزشکی استقلال نظر نهایی پزشکان در مورد مصدومیت مجتبی جباری را اعلام کرد که براین اساس این بازیکن روز دوشنبه تحت عمل جراحی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نوروزی فیزیوتراپیست استقلال با اعلام این خبر افزود: پس از اجماع نظرات برترین و مجرب ترین جراحان و متخصصان زانو در کشور همچنین نظر آقای دکتر ابراهیمیان که 3 سال پیش زانوی وی را جراحی کرده اند، با توجه به شرایط آسیب دیدگی جباری و معاینات صورت گرفته، مقرر شد وی روز دوشنبه هفته آینده پای خود را به تیغ جراحان بسپارد.

نوروزی تصریح کرد: به سبب شلی مفصلی و ریسک بالای بازگشت جباری به میادین فوتبال (بدون عمل جراحی) که می تواند موجب بروز لطمات جبران ناپذیر به غضروف، استخوانها، مینیسک و رباط های داخلی و خارجی وی شود، نهایتا این تصمیم گرفته شد.

مجتبی جباری طی دو هفته گذشته به جهت وزنه زدن در شرایط خوبی برای انجام عمل جراحی به سر می برد و روز دوشنبه جراحی زانوی وی انجام می شود.

فیزیوتراپیست استقلال در پایان گفت: دوران نقاهت و فیزیوتراپی این بازیکن 7 ماه به طول خواهد انجامید.

کد مطلب 937207

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