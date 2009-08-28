مجتبی جباری دوشنبه عمل جراحی می شود / دوری 7 ماهه هافبک استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر، امین نوروزی فیزیوتراپیست استقلال با اعلام این خبر افزود: پس از اجماع نظرات برترین و مجرب ترین جراحان و متخصصان زانو در کشور همچنین نظر آقای دکتر ابراهیمیان که 3 سال پیش زانوی وی را جراحی کرده اند، با توجه به شرایط آسیب دیدگی جباری و معاینات صورت گرفته، مقرر شد وی روز دوشنبه هفته آینده پای خود را به تیغ جراحان بسپارد.

نوروزی تصریح کرد: به سبب شلی مفصلی و ریسک بالای بازگشت جباری به میادین فوتبال (بدون عمل جراحی) که می تواند موجب بروز لطمات جبران ناپذیر به غضروف، استخوانها، مینیسک و رباط های داخلی و خارجی وی شود، نهایتا این تصمیم گرفته شد.

مجتبی جباری طی دو هفته گذشته به جهت وزنه زدن در شرایط خوبی برای انجام عمل جراحی به سر می برد و روز دوشنبه جراحی زانوی وی انجام می شود.

فیزیوتراپیست استقلال در پایان گفت: دوران نقاهت و فیزیوتراپی این بازیکن 7 ماه به طول خواهد انجامید.