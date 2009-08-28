یکی از دو تیم اسپانیا یا صربستان قهرمان می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرواسی، تیم واترپلو جوانان اسپانیا روز پنج شنبه موفق شد با نتیجه 10 بر 7 مقابل مجارستان، مدافع عنوان قهرمانی به برتری برسد.

مربی اسپانیا درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما به کرواسی آمده ایم تا با کسب عنوان قهرمانی به کار خود در این رقابت ها پایان دهیم. تیم ما در دیدار با مجارستان نشان داد از قابلیت های بالایی برخوردار است.

باتیستا افزود: به نظر من یکی از دو تیم اسپانیا و صربستان از بخت قهرمانی در این دوره از رقابت ها برخوردار هستند. از آنجا که این دو تیم در مرحله نیمه نهایی به هم برخورد می کنند بنابراین غیر ممکن است که هر دو تیم به فینال راه پیدا کنند و به نظر من، تیم برنده دیدار نیمه نهایی، قهرمان این دوره از رقابت ها می شود.

پانزدهمین دوره رقابت های واترپلو قهرمانی جوانان جهان که از اول شهریور با حضور 19 تیم در "شیبه نیک" کرواسی آغاز شده است، یکشنبه (8 شهریورماه) به پایان می‏رسد.