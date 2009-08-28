سادات در گفتگو با مهر: مخاطبان شبکه العالم رشد 300 درصدی داشته است

سیداحمد سادات درباره تولید برنامه‌های مستند که از دو سال پیش به دلیل مشکلات مالی شبکه متوقف شده بود به خبرنگار مهر گفت: تولید مستند از اردیبهشت امسال آغاز شد و در حال حاضر مستندهای فاخر برای پخش آماده شدند. مثلاً مستندی درباره چهار افسر بازداشت شده به اتهام مشارکت در ترور رفیق حریری نخست‌وزیر سابق لبنان به زودی از العالم روی آنتن می‌رود.

وی در ادامه افزود: مستند "شب‌های فسفری" درباره غزه و مستند دیگری درباره عملکرد رسانه‌ها در حوادث بعد از انتخابات ایران تا آخر رمضان پخش می‌شود. تلاش می‌کنیم با توجه به حوادث و اهمیت آنها مستندهای مناسب برای مخاطبان تهیه و پخش کنیم. مثلا در ترور رفیق حریری رژیم صهیونیسم تلاش کرد با ایجاد تفرقه میان طوایف مختلف این اتفاق را به نفع خود تمام کند.

سادات خاطرنشان ساخت: مستند "شب‌های فسفری" درباره بمب‌هایی است که رژیم صهیونیستی از آن برای قتل عام مردم استفاده کرد. قصد داریم مستندی هم درباره اقدام اخیر صهیونیست‌ها در استفاده از اعضای بدن فلسطینی‌ها بعد از حوادث غزه تهیه کنیم. اخیراً یک مستند هشت قسمتی درباره اردوگاه اشرف پخش کردیم و در آن به جنایات منافقین در حق مردم عراق پرداختیم.

مدیر شبکه العالم درباره جایگاه این شبکه در میان رسانه‌های دیگر گفت: نظرسنجی اخیر مرکز تحقیقات صدا و سیما نشان داد تعداد مخاطبان این شبکه در لبنان از سال 87 تا 88 بیش از سه برابر شده است و میزان مخاطبان از 9/6 درصد در سال 87 به 6/22 درصد در سال 88 رسیده است. یعنی افزایش 300 درصدی داشتیم.

وی افزود: نظرسنجی BBC ورلد سرویس در عربستان نشان داد العالم جزو پنج شبکه برتر این کشور است، گرچه رسانه‌های سعودی علیه العالم فعالیت‌های تخریبی زیادی انجام می‌دهند. العالم در سوریه رتبه چهارم را دارد. در نظرسنجی دیگری که از سوی مرکز مطالعات حقوق بشر در رام‌ الله انجام شد تعداد مخاطبان شبکه العالم در غزه بیش از شبکه المنار عنوان شده است.

مدیر شبکه العام درباره تهیه موسیقی اختصاصی برای برنامه‌های این شبکه توضیح داد: رایزنی‌هایی با آهنگسازان برجسته انجام شده است. گروه موسیقی زیاد پطروس، آهنگساز معروف لبنانی برای برنامه "انبا و آرا" موسیقی اختصاصی تولید کرد که به زودی روی آنتن می‌رود. بهره بردن از آهنگسازان ایرانی و عرب زبان کماکان در برنامه‌های این شبکه قرار دارد.

سادات درباره تغییر گرافیک برنامه‌های این شبکه برای جذب مخاطبان بیشتر گفت: با توجه به اینکه گرافیک برنامه‌ها قدیمی شده بود و نیاز به گرافیک جدید داشتیم، به همین دلیل تغییر گرافیک برنامه‌ها از ابتدای امسال در برنامه‌هایی از جمله المحور، برنامه ویژه آفریقا، العراق و الیوم، مطبوعات عبری و برنامه‌های صبحگاهی انجام شده و این کار دو تا سه ماه آینده تکمیل می‌شود.

وی ادامه داد: پخش برنامه‌هایی با ساختار و گرافیک جدید از جمله "مجله علمی"، "ایران الیوم" و "انبا و آرا" از هفته آینده آغاز می‌شود. به زودی برنامه‌های اقتصادی که تا به حال در این شبکه تولید نمی‌شد، روی آنتن می‌رود. اخیراً دو استودیو تولید برای برنامه‌های صبحگاهی و تحریریه خبر با دکور و امکانات جدید در مرکز شبکه در تهران راه‌اندازی شده است.

مدیر العالم درباره تولید برنامه‌های اقتصادی گفت بعد از آسیب‌شناسی شبکه و شناسایی نقاط قوت و ضعف متوجه ضعف نبود برنامه‌های اقتصادی و کمبود برنامه‌های فکری شدیم، به همین دلیل با تولید برنامه‌هایی از جمله "امه واحده"، "الشباب و الحیات" این دو بخش را تقویت کردیم. ابتدا نیروی متخصص برای تولید برنامه اقتصادی نداشتیم، اما نیروهای توانمندی را جذب کردیم.

سادات درباره جذب خبرنگاران محلی افزود: با توجه به مشکل جذب خبرنگار در مناطق جنوب شرقی آسیا شبکه تصمیم گرفت از خبرنگار سابق خود در ژاپن استفاده کند. خبرنگاری هم برای پوشش اخبار آمریکای لاتین انتخاب کردیم و خبرنگاران غزه به سه نفر افزایش یافتند. در سودان دو خبرنگار جذب کردیم و به زودی دفتر نمایندگی العالم در سودان راه‌اندازی می‌شود.

وی درباره ارسال خبرهای شبکه‌های العالم از طریق پیامک توضیح داد: در حال حاضر اخبار به زبان‌های فارسی و عربی برای مشترکان شبکه پیامک و به زودی اشتراک عمومی آن هم از طریق سایت شبکه العالم اعلام می‌شود. سایت جدید شبکه هم هفته گذشته به بهره‌برداری رسید. کاربران می‌توانند برنامه‌های آرشیوی و زنده شبکه را از طریق سایت دریافت کنند.

مدیر شبکه العالم از تغییرات بخش‌های اصلی خبرهای عصرگاهی و شامگاهی خبر داد و گفت: این دو بخش خبری را با جذب نیروهای متخصص از جمله سردبیران و گویندگان به لحاظ محتوا و ساختار تقویت کردیم. همچنین به صورت آزمایشی تولید برنامه به صورت مستقیم از عراق شروع شده است.

سادات در پایان ابراز امیدواری کرد مشکلات تجهیزات فنی و اعتباری شبکه در اسرع وقت برطرف شود تا بیش از پیش شاهد ارتقای موقعیت شبکه و افزایش مخاطبان در جهان عرب باشیم.