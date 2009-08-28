بشار اسد درگذشت سید عبدالعزیز حکیم را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، بشار اسد در این پیام درگذشت سید عبدالعزیز حکیم را به خانواده وی، ملت، رئیس جمهور و مجلس اعلای اسلامی عراق تسلیت گفت.

رئیس جمهور سوریه در این پیام ضمن ابراز همدردی ویژه با خانواده آن مرحوم و ملت عراق از خداوند متعال خواست تا ایشان را قرین رحمت خود کند و به خانواده آن مرحوم صبر عطا فرماید.

سید عبدالعزیز حکیم پس از کسب ریاست مجلس اعلا، رئیس شورای حکومتی عراق و سپس رئیس ائتلاف یکپارچه عراق (شامل مجموعه شیعیان) شد. پس از آن در تدوین قانون اساسی عراق، تشکیل دولت‌ ملی و تایید برنامه‌های ایاد علاوی،‌ جعفری و نوری المالکی و تسریع در روند سیاسی تشکیل حکومت و تثبیت مبانی ارزشی و اسلامی آن نقش بارزی ایفا کرد.

وی که اخیرا برای درمان سرطان ریه به صورت دوره ای به ایران مسافرت می کرد سرانجام ساعت دو سی و پنج دقیقه بعد از ظهر چهارشنبه 4 شهریور دعوت حق را لبیک گفت.