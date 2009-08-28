  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۴۰

مجوز بازی میلاد میداوودی صادر شد

مجوز بازی میلاد میداوودی صادر شد

با ارسال ITC میلاد میداوودی به فدراسیون فوتبال ایران، مشکل این بازیکن برای همراهی استقلال اهواز در مسابقات لیگ برتر برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز پنجشنبه ITC میلاد میداوودی از فدراسیون فوتبال امارات به فدراسیون فوتبال کشورمان ارسال شد تا این بازیکن بتواند تیم استقلال اهواز را در رقابت‌های لیگ برتر همراهی کند.

منصور عظیم زاده مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر اظهار داشت: روز گذشته مجوز بازی میلاد میداوودی بازیکن استقلال اهواز به فدراسیون فوتبال رسید و این بازیکن می تواند تیمش را در مسابقات لیگ برتر همراه کند.

میداوودی به خاطر اختلاف مالی بوجود آمده بین دو باشگاه الاهلی امارات و استقلال اهواز ایران و عدم دریافت ITC، از حضور در مسابقات 3 هفته نخست لیگ برتر محروم شد اما امشب(جمعه شب) با پیراهن شماره 10 و به عنوان کاپیتان تیمش را در دیدار با سپاهان اصفهان همراهی خواهد کرد.

کد مطلب 937264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها