مجوز بازی میلاد میداوودی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز پنجشنبه ITC میلاد میداوودی از فدراسیون فوتبال امارات به فدراسیون فوتبال کشورمان ارسال شد تا این بازیکن بتواند تیم استقلال اهواز را در رقابت‌های لیگ برتر همراهی کند.

منصور عظیم زاده مدیر روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این خبر اظهار داشت: روز گذشته مجوز بازی میلاد میداوودی بازیکن استقلال اهواز به فدراسیون فوتبال رسید و این بازیکن می تواند تیمش را در مسابقات لیگ برتر همراه کند.

میداوودی به خاطر اختلاف مالی بوجود آمده بین دو باشگاه الاهلی امارات و استقلال اهواز ایران و عدم دریافت ITC، از حضور در مسابقات 3 هفته نخست لیگ برتر محروم شد اما امشب(جمعه شب) با پیراهن شماره 10 و به عنوان کاپیتان تیمش را در دیدار با سپاهان اصفهان همراهی خواهد کرد.