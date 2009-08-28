زورخانه بزرگ شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس پیش از ظهر جمعه در مراسم افتتاح این زورخانه با بیان اینکه بار فرهنگی ورزش زورخانه ای بیشتر از سایر رشته های ورزشی است، افزود: این ورزش پیام آور فرهنگ جامعه بوده به نحوی که در آن هم نماد فرهنگی ملی مستتر است و هم تجلی گاه ارزش های فرهنگ اسلامی به چشم می خورد .

محمدرضا رضا زاده تصریح کرد: کمک به ترویج ورزش زورخانه ای باعث توسعه این ورزش اصیل ایرانی می شود که می تواند نقش خوبی در فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان داشته باشد .

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در هفته دولت پروژه های بزرگی در سراسر استان فارس افتتاح می شود که شامل هزار و 40 طرح با هزینه ای بالغ بر 450 میلیارد تومان است.

در ادامه این مراسم مدیرکل تربیت بدنی نیز اظهار داشت: ایجاد زورخانه بزرگ شیراز با توجه به علاقمندی مردم فارس به ورزش پهلوانی نیاز این استان بود که از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری محسوب می شود.

رشید خدابخش ادامه داد: کار احداث این سالن با 800 متر مربع زیربنا از یکسال پیش شروع شد و با هزینه ای بالغ 280 میلیون تومان اکنون آماده خدمت رسانی به علاقمندان به این رشته ورزشی جذاب و اصیل است.

وی ادامه داد: در هفته دولت 100 پروژه ورزشی در استان فارس به بهره برداری می رسد و در مجمو ع از ابتدای آغاز به کار دولت نهم تاکنون حدود 400 پروژه ورزشی به بهره برداری رسیده است .

مدیرکل تربیت بدنی استان فارس با اعلام اینکه در سال 84 سرانه ورزشی استان فارس دو دهم مترمربع بود که تا هفته دولت نیز به 58 صدم خواهد رسید، افزود: پس از اتمام تمام پروژه ها تا پایان سال جاری سرانه استان به 83 صدم می رسد که از میانگین کشور که 75 صدم بوده نیز هشت صدم جلوتر خواهد بود.