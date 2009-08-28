نسل سه گونه مهم ماهیان دریای خزر رو به انقراض است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر پاسندی پیش از ظهر جمعه در حاشیه افتتاح طرحهای هفته دولت در گرگان افزود: فیل ماهی، شیب و ازون برون دریای خزر در حال انقراض بوده و برای بازسازی نسل این ذخایر ارزشمند باید برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: در مجموع شش گونه آبزیان دریای خزر در معرض خطر بوده که باید در این زمینه تدابیر خاص برنامه ریزی شود و نسل آزاد ماهی نیز روبه انقراض است که البته از سوی دولت برای جلوگیری از انقراض این نسل اقداماتی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ملی و بین المللی برای صیانت از ذخایر دریای خطر نیاز ضرروی بوده و باید تعامل مطلوب صورت گیرد.

به گفته پاسندی، سهم ایران از صید دریای خزر حدود 50 درصد است و باید برای حفظ ذخایر ارزشمند این دریا طرحهای اصولی و جامع ارائه شود.

مدیرکل شیلات گلستان با اشاره به کاهش صید ماهیان استخوانی و خاویاری در استان گفت: در 80 سال قبل حدود 40 هزار تن ماهیان خاویاری در استان صید می شد که اکنون این میزان به کمتر از 10 تن رسیده است.

وی عنوان کرد: ماهیان موجود در دریای خزر آب شیرین هستند و برای بقای خود باید به رودخانه مهاجرت می کنند که متاسفانه در حال حاضر زایشگاه ماهیان و آبزیان به هم خورده است.

وی افزود: امروز باید دریا از نظر حفظ گونه بازسازی شود که نبود قوانین و مقرارت جامع از جمله مشکلات فراروی در صیانت از این ذخایر ارزشمند است.