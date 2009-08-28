به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن بنیانیان در بازدید از نمایشگاه بینالمللی قرآن گفت: برپایی نمایشگاه قرآن درماه مبارک رمضان را حرکتی ارزشمند درجامعه است که جایگاه خاص خودش را پیدا کرده است.
رئیس حوزه هنری افزود: نمایشگاه قرآن باید محلی برای ارائه و نمایش یک سال تلاش علمی، پژوهشی، ادب وهنری قرآن پژوهان و اندیشمندان و هنرمندان ایران و جهان باشد.
وی تأکید کرد: در بخش هنر باید به سراغ هنر کاربردی برویم بهویژه در هنرهایی مانند سینما میتوان با پرداخت اسلامی و قرآنی مخاطبان گستردهای را تحت تأثیر قرار داد.
بنیانیان در پایان گفت: نمایشگاه قرآن باید هرسال در چارچوب مسائل شرعی، نوآوری وخلاقیت داشته باشد تا به تکرار و از دست دادن مخاطبان گرفتار نشود.
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