پذیرش دانش پذیر رشته های فناوری اطلاعات در دانشگاه شهیدبهشتی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان ادامه تحصیل در این دوره ها از 15 تا 25 شهریور فرصت دارند در این دوره ها ثبت نام کنند و پذیرش نهایی در 30 شهریورماه اعلام می شود.

مدیریت دوره های الکترونیکی دانشگاه شهیدبهشتی پس از بررسی اطلاعات ارسالی افراد متقاضی با در نظر گرفتن سوابق آموزشی، تحصیلی و پژوهشی آنها را برای دوره دانش پذیری انتخاب می کند.

متقاضیان می توانند به صورت اینترنتی در این دوره ها ثبت نام کنند و متقاضیان پذیرفته شده باید طبق زمان و شرایطی که از سوی دانشگاه اعلام می شود، اصل مدارک درخواستی را ارسال کنند.

متقاضیان رشته مدیریت فناوری اطلاعات در طول نیمسال دانشپذیری 10 واحد و متقاضیان رشته های کامپیوتر نرم افزار و معماری کامپیوتر 9 واحد را می گذرانند. این دوره ها به صورت شهریه ای خواهد بود و متقاضیان پس از بررسی مدارک و اعلام نتایج نهایی باید بخش دیگری از شهریه را پرداخت کنند.

شهریه دانش پذیری رشته مدیریت فناوری اطلاعات 8 میلیون و 500 هزار ریال و شهریه دانشپذیری رشته کامپیوتر 7 میلیون و 650 هزار ریال است.

دانش پذیران پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی که معادل یک نیمسال تحصیلی دانشگاهی خواهد بود در یک آزمون تستی که توسط سازمان سنجش برگزار خواهد شد، به رقابت خواهند پرداخت و ملاک پذیرفته شدگان در آزمون دانش پذیری شرط معدل خواهد بود بدین ترتیب که دانش پذیرانی که معدل بالای 14 را در آزمون سازمان سنجش اخذ کنند، دانشجو محسوب خواهند شد.