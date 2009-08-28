به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ای کامل در یک لوح با محیطی مجازی و سه بعدی در باره دیدگاه اسلام نسبت به جنیان و شیاطین با اطلاعات کامل در مورد ارواح در نمایشگاه قرآن عرضه می‌شود.

ازدیگر ویژگی‌های این نرم‌افزار می‌توان به تفسیر روایتی و داستانی سوره جن ، واقعیات جن و نیازها و شرایط این موجود اشاره کرد.

نرم‌افزارهای آوای قرآن، مجموعه ترتیل قرآن ، پژوهش در قرآن و مجموعه سخنرانی‌های استادان برجسته علوم قرآنی ازجمله آیت‌الله دستجردی ، آیت‌الله دستغیب، آیت الله مجتهدی تهرانی و بسیاری دیگر از استادان را در نمایشگاه عرضه می‌کند.

این نرم‌افزارها برای همه گروههای سنی جداگانه طراحی شده‌اند.

«ماوراء » باتخفیف ویژه(30 تا50 درصد) درنمایشگاه قرآن عرضه می‌شود.