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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۹

دیدگاه اسلام درباره ماوراء الطبیعه در قالب یک نرم‌افزار عرضه می‌شود

دیدگاه اسلام درباره ارواح و ماوراء الطبیعه در قالب نرم‌افزار «ماوراء » در نمایشگاه قرآن تهران عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌ای کامل در یک لوح با محیطی مجازی و سه بعدی در باره دیدگاه اسلام نسبت به جنیان و شیاطین با اطلاعات کامل در مورد ارواح در نمایشگاه قرآن عرضه می‌شود.

ازدیگر ویژگی‌های این نرم‌افزار می‌توان به تفسیر روایتی و داستانی سوره جن ، واقعیات جن و نیازها و شرایط این موجود اشاره کرد.

نرم‌افزارهای آوای قرآن، مجموعه ترتیل قرآن ، پژوهش در قرآن و مجموعه سخنرانی‌های استادان برجسته علوم قرآنی ازجمله آیت‌الله دستجردی ، آیت‌الله دستغیب، آیت الله مجتهدی تهرانی و بسیاری دیگر از استادان را در نمایشگاه عرضه می‌کند.

این نرم‌افزارها برای همه گروههای سنی جداگانه طراحی شده‌اند.

«ماوراء » باتخفیف ویژه(30 تا50 درصد) درنمایشگاه قرآن عرضه می‌شود.  

کد مطلب 937298

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