بحران سازی ها درباره تونل توحید منصفانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بیادی با انتقاد ازبحران سازی برای یکی از بزرگترین و بی نظیر ترین پروژه های شهری کشور ، بیان داشت : متأسفانه در حادثه خیابان نواب به گونه ای رفتار شد که زحمات و فعالیت های انجام شده در تونل توحید ایجاد بحران بزرگی تحت الشعاع قرار گیرد که این اصلا منصفانه نیست.

وی تصریح کرد: متأسفانه در مسائل اخیر برخی جریانها حادثه نشست زمین را تبدیل به بحران کردند ، حال آنکه اگر حادثه ای هم اتفاق می افتد نباید یک پروژه بزرگ را زیر سؤال برد.

نایب رئیس شورای شهر تهران با اشاره به قربانی شدن یک نفر این حادثه افزود : برخی افراد آنقدر به حاشیه های حادثه دامن زدند که علاوه بر زیر سؤال بردن کل این پروژه ، حتی فداکاری قربانی این حادثه را نیز نادیده می گیرند .

بیادی تونل توحید را دارای نکات مثبت زیاد برای ترافیک و شهر تهران دانست و تأکید کرد : پروژه تونل توحید پروژه عظیمی است که نباید ویژگی های آن را پنهان کرد اما به دلیل اینکه رژیم رفتاری خاک ، سخت شناسایی می شود این اتفاقات در همه جای دنیا رخ می دهد و در اکثر کارهای عمرانی این مسایل قابل پیش بینی نیست.

وی با اشاره به حساسیت زیاد این طرح برای شهرداری و شورای شهر تهران افزود : مسئولین فنی و عمرانی شهرداری تهران شماری از بهترین متخصصان و اساتید دانشگاه را در این پروژه بکار گرفته اند و اگر این مساله قابل پیش بینی بود این متخصصین در مورد آن کوتاهی نمی کردند.