ایران و یونان؛ فلسفه در لابلای سیاست و در بستر تاریخ

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: پژوهش در مناسبات و کشاکشهای یونان کلاسیک و ایران پیش از اسلام در تمدن اسلامی اهمیت بسیار دارد و نیازمند پژوهشهای بسیاری است.

این پژوهشها می‌توانند سویه‌های گوناگونی را در برگیرند، از ریاضیات و طبیعیات گرفته تا فلسفه و فلسفه سیاسی.

این کتاب برخاسته از درسگفتارهای قادری است که طی چند جلسه در بهار 1379 در مرکز گفتگوی تمدنها ارائه شده است.

کتاب حاضر "طرح‌واره‌ای" از سویه‌های فلسفی و فلسفه سیاسی است. نقطه آغازین پژوهش، تاثیرپذیری یونانیان و به ویژه آتنیهای عصر کلاسیک از حوزه تمدنی تحت نفوذ امپراتوری هخامنشیان است و نقطه پایانی به تقریب قرن چهارم هجری، یعنی اوج شکوفایی آموزه‌ها و دانشهای مختلف در پهنه تمدن اسلامی - ایرانی است.

نویسنده معتقد است که اشاره به فارابی می‌توانست پایان مناسبی باشد.

نویسنده اعتقاد دارد که پژوهشهایی از این دست می‌توانند در خدمت بنای شالوده‌های استوار در پژوهش‌های غرب شناسی و هم چنین ایران شناسی قرار گیرند.

کتاب مشتمل بر214 صفحه و 15 درسگفتار است.

تأثیرپذیری دینی - فلسفی یونانیان از ایرانیان، ایرانی‌گری در دوران طلایی یونان، ایران و افلاطون از جمله درسگفتارهای این کتاب به شمار می‌روند.

کسنفون - گزنفون و کورش هایش، اسکندر و ایران، هلن‌گرایی رومی - مسیحی و فلسفه سیاسی سایر درسگفتارهای این کتاب هستند.