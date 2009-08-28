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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

تا آگوست 2010؛

شمار نظامیان آمریکایی در عراق به 50 هزار نفر کاهش می یابد

شمار نظامیان آمریکایی در عراق به 50 هزار نفر کاهش می یابد

ارتش آمریکا از کاهش شمار نظامیان خود در عراق به 50 هزار نفر ظرف یک سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، "دیوید نادر" در عین حال تایید کرد که دولت آمریکا متعهد به برقراری ثبات و امنیت طولانی مدت در عراق و اجرای توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن است.

وی افزود: نظامیان آمریکایی به حمایت های خود از نیروهای امنیتی عراقی برای افزایش توانایی آنها در جهت مقابله با چالش های امنیتی ادامه خواهند داد.

دیوید نادر ضمن رد هرگونه ایجاد تغییر در توافقنامه استراتژیکی بغداد و واشنگتن گفت: هم اکنون 130 هزار نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند که تا آگوست سال 2010 شمار این نظامیان به 50 هزار نفر کاهش خواهد یافت.

گفتنی است که روز پنجشنبه با کشته شدن دو نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا در عراق از زمان حمله نظامی به این کشور در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 336 نفر رسید.

کد مطلب 937318

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