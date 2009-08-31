به گزارش خبرگزاری مهر، ژئو مهندسی می تواند به عنوان راه حلی در مبارزه با مشکل گرمای اتمسفر مورد استفاده قرار گیرد. به همین منظور محققان موسسه مهدنسی مکانیک انگلیس در تحقیقات خود نشان دادند که می توان ظرف 20 سال آینده 100 هزار درخت مصنوعی را تولید کرد.

این درختهای مصنوعی مجهز به یک فیلتر ویژه هستند که می توانند دی اکسید کربن را با راندمان بسیار بالایی جذب کنند.

این درختها صندوقهای بزرگی هستند که هر یک می توانند در حدود یک تن دی اکسید کربن را به صورت روزانه جذب کنند. هزینه هر درخت 20 هزار دلار است.

این درختها تنها بخشی از اقداماتی است که محققان این موسسه تحقیقاتی برای کاهش دی اکسید کربن انجام داده اند و پروژه های دیگر در فاز توسعه هستند.

براساس گزارش روزنامه گاردین، در انگلیس سالانه 556 مگاتن دی اکسید کربن تولید می شود و 100 هزار درخت در فضایی در حدود 600 هکتار می توانند حدود 60 درصد از این میزان دی اکسید کربن تولید شده را جذب کنند.