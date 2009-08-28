در انتخابات اخیر برای تصاحب دنیا دین به یدک کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان در خطبه های این هفته نماز جمعه همدان خاطرنشان کرد: انصاف نیست انقلابی که با رشادتهای فراوان هزاران شهید به دست آمده، اینچنین دستخوش برنامه ریزی های دشمنان قرار گیرد و موجبات شادی آنها فراهم شود.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی افزود: آنچه بیش از همه در انتخابات به چشم می خورد و باعث تاسف دلسوزان می شد، یدک کشیدن دین توسط برخی افراد به خاطر تصاحب دنیا بود.

نماینده ولی فقیه در استان همدان عنوان کرد: مردم که بازیگران اصلی صحنه بودند به خوبی نقش خود را ایفا کردند و حماسه ای بی بدیل از خود به نمایش گذاشتند اما برخی خواص در این آزمایش بزرگ نمره مردودی گرفتند.

خطیب نماز جمعه همدان در بخش دیگری از سخنان خود به آداب و اصول روزه داری اشاره کرد و گفت: برخی در این باورند که روزه داری در رمضان فقط به عدم خوردن و آشامیدن ختم می شود، در حالی که رسیدن به این باور نشانه درکی غلط از مفاهیم روزه داری است.