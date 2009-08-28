کشف یک سیاره داغ فرامنظومه شمسی

به گزارش خبرگزاری مهر، جرم این سیاره فرامنظومه شمسی که WASP-18b نام دارد، 10 برابر بزرگتر از جرم بزرگترین سیاره منظومه شمسی (مشتری) بوده و دوره چرخش آن کمتر از یک روز است.

محققان دانشگاه کیل در این خصوص اظهار داشتند که سیارات "مشتری- داغ" به گروهی از سیارات فرامنظومه شمسی گفته می شود که با فاصله بسیار نزدیکی به دور ستاره مادر خود می چرخند.

در حالیکه فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر است، فاصله سیارات مشتری- داغ از ستاره خود می تواند تنها 5/4 میلیون کیلومتر باشد.

براساس گزارش نیچر، این محققان محاسبه کردند که سیاره WASP-18b زندگی بسیار کوتاهتری از ستاره مادر خود دارد.

این سیاره مشتری- داغ یک سیاره گازی غول پیکر است که در اطراف ستاره Wasp-18 می چرخد و در حدود 330 سال نوری از زمین فاصله دارد.