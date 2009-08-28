مواد مخدر یکی از چالشهای اساسی و اصلی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الااسلام غلامرضا حسنی در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان این مطلب افزود: اولویت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر مقابله، پیشگیری از اعتیار جوانان و درمان معتادان است.

وی گفت: در این راستای تقویت و گسترش فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد، مساجد، مدارس و توزیع بروشورهای آگاه‌سازی به اقشار مختلف مردم، همکاری صدا و سیما در پخش برنامه‌های پیشگیری، صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد خصوصی از جمله برنامه‌های این ستاد است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشا ره به اینکه اعتقادات مردم و تاسی از اهداف و آرمان‌های انقلاب سبب مبارزه جدی ایران با مسئله مواد مخدر شده است، بیان داشت: مصرف مواد مخدر حرام است و تمام مسئولان وظیفه دارند در راستای مبارزه با مواد مخدر همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

حسنی در ادامه اظهار داشت: باید برای جلوگیری از گرفتار شدن جوانان به اعتیاد و کاهش جمعیت این گروه، آموزش‌های خانواده در اولویت قرار گیرد.

امام جمعه ارومیه تعداد معتادن به مواد مخدر در آذربایجان غربی را 12 تا 15 هزار نفر عنوان کرد و افزود: تاکنون 10 هزار و 500 نفر از معتادان به منظور ترک اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

به گفته حسنی بحث پیشگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر معادل پرداخت زکات است و باید به صورت جدی در اماکن مذهبی و آموزشی پیگیری شود.

وی پرداخت زکات در دین اسلام را دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و گفت: پرداخت زکات نماد حکومت دینی است و موجب افزایش برکات و نعمات الهی می‌شود.