مواد مخدر یکی از چالشهای اساسی و اصلی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الااسلام غلامرضا حسنی در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان این مطلب افزود: اولویتهای ستاد مبارزه با مواد مخدر مقابله، پیشگیری از اعتیار جوانان و درمان معتادان است.
وی گفت: در این راستای تقویت و گسترش فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر توسعه سازمانهای مردمنهاد، مساجد، مدارس و توزیع بروشورهای آگاهسازی به اقشار مختلف مردم، همکاری صدا و سیما در پخش برنامههای پیشگیری، صدور مجوز مراکز ترک اعتیاد خصوصی از جمله برنامههای این ستاد است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشا ره به اینکه اعتقادات مردم و تاسی از اهداف و آرمانهای انقلاب سبب مبارزه جدی ایران با مسئله مواد مخدر شده است، بیان داشت: مصرف مواد مخدر حرام است و تمام مسئولان وظیفه دارند در راستای مبارزه با مواد مخدر همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.
حسنی در ادامه اظهار داشت: باید برای جلوگیری از گرفتار شدن جوانان به اعتیاد و کاهش جمعیت این گروه، آموزشهای خانواده در اولویت قرار گیرد.
امام جمعه ارومیه تعداد معتادن به مواد مخدر در آذربایجان غربی را 12 تا 15 هزار نفر عنوان کرد و افزود: تاکنون 10 هزار و 500 نفر از معتادان به منظور ترک اعتیاد به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.
به گفته حسنی بحث پیشگیری از اعتیاد جوانان به مواد مخدر معادل پرداخت زکات است و باید به صورت جدی در اماکن مذهبی و آموزشی پیگیری شود.
وی پرداخت زکات در دین اسلام را دارای اهمیت ویژهای دانست و گفت: پرداخت زکات نماد حکومت دینی است و موجب افزایش برکات و نعمات الهی میشود.
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