پيام ارتباطات در صدر كاتا

به گزارش خبرنگار" مهر" پيام ارتباطات كه درقسمت كوميته نيزتيمي قدرتمند را روانه ميدان كرده با تشكيل يك تيم كاتاي هماهنگ دراين قسمت نيزخوش درخشيد وبا 2 پيروزي صدرنشين شد. دراين قسمت آذرفراروميه، مجمع امورصنفي شيراز، ذوب آهن اردبيل وبانك كارآفرين هركدام با يك پيروزي درمقامهاي مكانهاي بعدي جدول رده بندي قرارگرفتند.

نتايج كامل كاتا درهفته اول:

شهرداري علي آباد كتول 3 - بانك كارآفرين 4

آذرفراروميه 7 - هيات كاراته مازندران صفر

مجمع امورصنفي شيراز7 - هيات كاراته مازندران صفر

پيام ارتباطات 7 - فجر لشكر 3 اروميه صفر

فجرلشكر3 اروميه صفر - ذوب آهن اردبيل صفر