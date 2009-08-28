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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

ساخت موسیقی "بچه‌های محله گل‌ها" شروع شد

ساخت موسیقی "بچه‌های محله گل‌ها" شروع شد

امید رئیس دانا موسیقی فیلم تلویزیونی "بچه‌های محله گل‌ها" به کارگردانی داریوش ربیعی را می‌سازد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به زودی به پایان می‌رسد و حسین غضنفری تدوین را بر عهده دارد، امید رئیس دانا موسیقی را می‌سازد و آرش اسحاقی صداگذاری را انجام می‌دهد.

فیلم تلویزیونی "بچه‌های محله گل‌ها" به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و فرهاد جم، فرخ نعمتی، مهدی عطاران، محمدرضا زادسرور، فرنوش محمدی،علی ابوذری، محمد و معین محمدی، مهدی فقیه، فرحناز منافی‌ظاهر، محرم رزاقی و مرتضی ذوالفقاری بازی می‌کنند.

فیلمنامه "بچه‌های محله گل‌ها" را احسان جوانمرد نوشته شده و قصه سال 1357 اتفاق می‌افتد. برادر بزرگ عارف که از فعالان انقلابی است از بردن عارف به تظاهرات و شعارنویسی خودداری می‌کند. عارف تصمیم می‌گیرد به کمک دوستانش کارهایی کند که حتی بزرگترها از انجام آن وحشت دارند و ...

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از هاشم عطار مدیر تصویربرداری، مهدی براتی طراح صحنه و لباس، امیر صرافها دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، شیوا یوسفی منشی صحنه، معصومه نیک‌کار مجری طرح، فرخ فدایی صدابردار، سودابه خسروی طراح گریم و مسعود عسگری مدیر تولید.

کد مطلب 937402

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