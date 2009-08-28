به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی به زودی به پایان می‌رسد و حسین غضنفری تدوین را بر عهده دارد، امید رئیس دانا موسیقی را می‌سازد و آرش اسحاقی صداگذاری را انجام می‌دهد.

فیلم تلویزیونی "بچه‌های محله گل‌ها" به سفارش سیمافیلم تهیه می‌شود و فرهاد جم، فرخ نعمتی، مهدی عطاران، محمدرضا زادسرور، فرنوش محمدی،علی ابوذری، محمد و معین محمدی، مهدی فقیه، فرحناز منافی‌ظاهر، محرم رزاقی و مرتضی ذوالفقاری بازی می‌کنند.

فیلمنامه "بچه‌های محله گل‌ها" را احسان جوانمرد نوشته شده و قصه سال 1357 اتفاق می‌افتد. برادر بزرگ عارف که از فعالان انقلابی است از بردن عارف به تظاهرات و شعارنویسی خودداری می‌کند. عارف تصمیم می‌گیرد به کمک دوستانش کارهایی کند که حتی بزرگترها از انجام آن وحشت دارند و ...

دیگر عوامل این پروژه عبارتند از هاشم عطار مدیر تصویربرداری، مهدی براتی طراح صحنه و لباس، امیر صرافها دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، شیوا یوسفی منشی صحنه، معصومه نیک‌کار مجری طرح، فرخ فدایی صدابردار، سودابه خسروی طراح گریم و مسعود عسگری مدیر تولید.