ترکیه سیاستمداران افغانی را آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، این پیشنهاد توسط آژانس توسعه بین المللی ترکیه ارائه شده است.

این آژانس به منظور فراهم آوردن مقدمات لازم برای پیشرفتهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همچنین برقراری ثبات پایدار در این کشور جنگ زده پیشنهاد آموزش سیاستمداران افغانستان را ارائه داده است.

آژانس توسعه بین المللی ترکیه از سال 2006 تا کنون 550 پروژه را در افغانستان اجرا کرده و آخرین مورد آن برگزاری دوره های آموزشی برای مقامات افغانی بوده است.

این برنامه ها با حمایت جامعه جهانی اجرا می شوند.

در همین رابطه "موسی کلاکلیکایا" رئیس آژانس توسعه بین المللی ترکیه گفت : کشورهایی که به عنوان نیروهای بین المللی کمک کننده به برقراری امنیت در افغانستان ( ایساف ) در این کشور حضور دارند نیز طرح هایی را برای توسعه افغانستان و گسترش ثبات در این کشور جنگ زده در دست اجرا دارند.

به گفته رئیس این آژانس، از آنجا که در ارائه کمک های مربوط به توسعه سیاسی و اقتصادی به افغانستان آمریکا محدودیت های چندانی را وضع نکرده از همین رو ارائه این گونه کمک ها به کابل رو به افزایش است.

بر اساس این گزارش، هبر چند ترکیه جزو نیروهای ایساف به شمار می رود اما در عملیات نظامی این گروه حضور ندارد.