اکثر انگلیسی ها آزادی المقراحی را با قراردادهای نفتی مرتبط می دانند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، المقراحی هفته گذشته از زندان اسکاتلند آزاد شد و به موطن خود (لیبی) بازگشت.

در این نظرسنجی که امروز جمعه منتشر شد، 45 درصد از انگلیس ها تصور می کنند که آزادی المقراحی به دلیل مسائل نفتی بوده است، درحالی که 24 درصد با این نظریه مخالف هستند.

همچنین 61 درصد از 515 انگلیسی شرکت کننده در این نظرسنجی مخالفت خود را با بازگشت المقراحی به لیبی اعلام کرده اند و 27 درصد موافق بازگشت متهم عملیات تروریستی لاکربی به موطن خود هستند.

مقام های انگلیس عقیده دارند که المقراحی آزاد نشده بلکه به سبب بیماری سرطان پروستات برای انتظار مرگ خود به لیبی نقل مکان کرد.

در همین حال هفته نامه غربی ساندی تایمز با تائید گزارشات مربوط به دخیل بودن قراردادهای تجاری در آزادی متهم عملیات تروریستی لاکربی نوشت : درخواست انگلیس از اسکاتلند موجب آزادی المقراحی شد.

بر اساس این گزارش، در 21 دسامبر 1988 هواپیمای خطوط مسافری پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و تمام 270 مسافر و خدمه آن جان باختند.

فاجعه هوایی لاکربی در آن سالها به بزرگترین جریان تحقیق و بازجویی تاریخ انگلستان تبدیل شد. این حادثه تروریستی را عموما حمله ای به ایالات متحده تلقی کردند چون 189 نفر از قربانیان آمریکایی بودند. ماجرای لاکربی تا پیش از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 مرگبارترین حمله به شهروندان آمریکایی تلقی می شد.