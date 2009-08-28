شکست قهرمان جهان برابر آمریکا / ناکامی ملی پوشان ایران درگام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان از ظهر امروز به میزبانی ایتالیایی‌ها آغاز شد که در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم والیبال نوجوانان ایران مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات برابر آمریکا با نتیجه 3 بر یک تن به شکست داد.

در این دیدار که از گروه B این مسابقات و در شهر "یزولو" برگزار شد، تیم ایران گیم دوم را با نتیجه 25 بر 13 به سود خود خاتمه داد اما گیم‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با نتایج 25 بر 20، 25 بر 22 و 25 بر 23 به حریف واگذار کرد.

در دیگر دیدار این گروه تیم صربستان با نتیجه 3 بر 2 از سد ژاپن گذشت. این تیم در گیم‌های دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای 25 بر 17، 25 بر 21 و 15 بر 13 پیروز شد و گیم‌های اول و سوم را با نتایج 25 بر 20 و 25 بر 22 به ژاپن واگذار کرد.

نتایج دیگر دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:

گروه C:

* الجزایر صفر - اسپانیا 3 (12 بر 25، 18 بر 25 و 16 بر 25)

* فرانسه 2 - آرژانتین 3 (25 بر 14، 21 بر 25، 16 بر 25، 25 بر 23 و 7 بر 15)

تیم والیبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود از یازدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان فردا برابر تیم ژاپن به میدان خواهد رفت.