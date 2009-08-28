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۶ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۲۸

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تعداد بیکاران در ژاپن به 3.6 میلیون نفر رسید

تعداد بیکاران در ژاپن به 3.6 میلیون نفر رسید

یک خبرگزاری غربی در گزارشی درباره افزایش نرخ بیکاری در ژاپن در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور نوشت که این میزان بیکاری در تاریخ ژاپن بی سابقه بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حدود 3.6 میلیون نفر از مردم ژاپن بیکار هستند که این بدترین میزان اعلام شده طی شش سال گذشته بوده است.

بر اساس این گزارش از زمان آغاز جنگ جهانی دوم تاکنون ژاپن بدترین رکود اقتصادی را در تاریخ خود تجربه کرده است.

خبرگزاری فرانسه در ادامه می افزاید: در سال 2008 بیش از یک سوم کارگران ژاپنی دارای شغلهای نیمه وقت و موقت بودند که در سال 1990 این میزان یک پنجم بوده است.

بر اساس این گزارش مشکلات موجود در بازار مسکن، ساختارهای تنظیم کننده و گردش سرمایه در رکود اقتصاد جهانی موثر بوده است.

این درحالیست که تارو آسو نخست وزیر ژاپن پیش از احراز مقام خود گفته بود که اولویت کاری وی، برخلاف سیاستمداران گذشته بالا بردن مصرف به منظور رسیدن به دومین قدرت اقتصادی جهان است.

در پی شکست حزب حاکم ژاپن در انتخابات روز دوشنبه شهرداریها، تارو آسو نخست وزیر این کشور از برگزاری انتخابات زودهنگام در 30 آگوست خبر داد.

کد مطلب 937444

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