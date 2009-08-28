ژاپن برابر قزاقستان به پیروزی رسید / فردا مصاف سرنوشت ساز ایران با ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال انتخابی جام جهانی در گروه H از روز جمعه با حضور تیم های کره جنوبی، ایران، ژاپن و قزاقستان در منطقه "کوماکی" شهر ناگویا ژاپن آغاز ‌شد که در دومین دیدار این رقابت‌ها، تیم ملی والیبال اپن موفق شد با نتیجه 3 بر یک از سد قزاقستان عبور کند.

در این دیدار تیم والیبال ژاپن، گیم‌های اول، سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج 25 بر 20، 25 بر 21 و 25 بر 16 به سود خود پایان داد و تنها گیم دوم را با نتیجه 25 بر 17 به حریف قزاقستانی واگذار کرد.

در ادامه این مسابقات والیبال انتخابی جام جهانی در گروه H فردا(شنبه) دو دیدار زیر برگزار می شود:

* ژاپن - ایران

* کره جنوبی - قزاقستان

با توجه به پیروزی تیم ملی والیبال کشورمان در مسابقه نخست خود برابر کره جنوبی، دیدار فردای والیبالیست‌های کشورمان برابر ژاپن از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا تیم برنده این دیدار جواز صعود به مسابقات جهانی را کسب خواهد کرد.