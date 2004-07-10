2 بيمارستان تامين اجتماعي ، مورد بهره برداري قرار مي گيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اطلاع رساني به مخاطبان سازماني از جمله كارفرمايان، بيمه شدگان و مستمري بگيران در خصوص وظايف، اهداف ، سياست ها، برنامه ها ، عملكرد اين سازمان، معرفي طرح هاي توسعه اي سازمان تامين اجتماعي از جمله طرح ساماندهي سوابق بيمه شدگان، تسهيلات ويژه درماني ارايه شده به بيماران خاص، روان سازي امور و اصلاح نظام بازرسي ، تبيين و تشريح چالش ها و محدوديت هاي صندوق تامين اجتماعي ، از رويكردهاي اصلي در برنامه هاي گراميداشت 25 تيرماه، روز تامين اجتماعي اعلام شده است.
براساس اين گزارش ، دبير خانه ستاد گراميداشت روز تامين اجتماعي تهيه و ارايه گزارش پيرامون وضعيت كلان سازمان ازمنظر اهداف، سياست ها و برنامه ها، تهيه و پخش پيام هاي راديويي و تلويزيوني از شبكه هاي مختلف صدا و سيما و درج پيام هاي اطلاع رساني در مطبوعات و تشكيل جلسات مشترك مسوولان عالي سازمان با روساي تشكلهاو نهادهاي مدني مرتبط را از جمله برنامه هاي ويژه اين ايام در سطح ستاد مركزي سازمان تامين اجتماعي اعلام كرده است.
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