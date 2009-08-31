به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، در مناطق جنوبی و به خصوص جنوب شرقی کشورمان به خاطر شرایط آب و هوایی گرم و مرطوب، محصولات باغبانی گرمسیری به خوبی رشد کرده و حداکثر تولید را دارند و می توانند در اقتصاد نقش مهمی را ایفا کنند.

بررسیها نشان می دهد که تولید اینگونه محصولات اقتصادی است و علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرات آنها نیز امکان پذیر است.

البته تاکنون توجه چندانی به میوه های گرمسیری معطوف نشده و حداقل تا چند سال اخیر پرورش این محصولات به صورت عملی در برنامه ریزیها مدنظر قرار نگرفته است به طوری که وضعیت نامناسب باغات گرمسیری خود مبین این ادعا است.

جنوب استان سیستان و بلوچستان که مناسب ترین اقلیم برای توسعه باغداری میوه های گرمسیری است، فرصتی را ایجاد کرده است تا پرورش میوه های گرمسیری به صورت مکانیزه و با هدف افزایش اشتغال زایی یکی از فعالیتهای سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان شود.

در همین خصوص، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط اقلیمی گرم و مرطوب جنوب استان، می توان این منطقه را برای پرورش انواع میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری نظیر، موز، انبه، گواوا، چیکو، پاپایا، نارگیل و تمر هندی و کنار مستعد دانست.

محمدعلی نیکبخت افزود: منطقه سیستان وبلوچستان بالغ بر 12 هزار و 800 هکتار سطح زیر کشت محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری دارد که بیشترین آن را به مساحت پنج هزار و600 هکتار کشت باغات موز به خود اختصاص داده است .

وی همچنین بیان کرد: با توجه به شرایط خاص چابهار و موقعیت گردشگری، باغ الگویی میوه های گرمسیری در مسیر پر تردد شهرستان چابهار به کنارک واقع در منطقه " پارک " به طول چهار کیلومتر و در سطح 15 هکتار شامل نارگیل، چیکو، انبه، تمر هندی و کنار پیوندی در حاشیه جاده ارتباطی احداث شده است.

نیکبخت، تصریح کرد: به دلیل اینکه تنها عامل محدود کننده توسعه سطح زیر کشت در منطقه آب می باشد و باغات موز آب فراوان می طلبد در جهت استفاده بهینه از آب و به منظور توسعه سطح زیر کشت، تأمین آب مورد نیاز درخت موز با روش آبیاری قطره ای انجام می شود .

وی اضافه کرد: در حال حاضر این سیستم آبیاری با عنوان آبیاری تحت فشار بر روی باغ الگویی موز اجرا شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اعلام کرد: جهت توسعه سطح زیر کشت میوه های گرمسیری سالانه بیش از 2 میلیون اصله نهال میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در استان تولید که علاوه بر تأمین استان به سایر استانهای کشور نیز صادر می شود .

کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: با اقدامات اخیری که از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش تولید این محصولات صورت پذیرفته، امید است شاهد شکوفایی این محصولات ارزشمند در کشور باشیم.

حسن میری خاطر نشان کرد: تلاش در جهت شناساندن میوه های گرمسیری در سطح کشور و ایجاد بازار داخلی کمک مؤثری در فراهم آوردن امکان صادرات این محصولات خواهد کرد .