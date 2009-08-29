28 طرح جنگل داری در غرب مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، سیروس قربان نژاد شامگاه جمعه در گردهمایی روحانیون شهرستان نوشهر گفت: 9 مجری طرحهای جنگلداری در غرب استان فعالیت دارند که درصد بالایی از اشتغال مستقیم و غیر مستقیم را در این منطقه به وجود آورده اند.

وی اظهار داشت: شش درصد اکسیژن جهان توسط جنگلهای و منابع طبیعی تولید می شود و با توجه به پیشرفت صنعت و افزایش تولید گازهای سمی و گلخانه ای نیاز به حفظ و احیا و توسعه جنگلها و منابع طبیعی بیش از هر زمانی احساس می شود.

وی خاطرنشان کرد: سالانه 10 میلیارد تن گاز وارد جو می گردد، درخت و جنگل بزرگترین و تنها تصفیه کنندگان گازهای خطرناک دی اکسید و منواکسید کربن موجود در هوا هستند که با تبدیل آنها به اکسیژن موجب تلطیف و افزایش مطبوعیت هوا می شوند.

قربان نژاد بیان داشت: هر نوع دخالت بدون مدیریت در خارج از طرحهای مصوب منابع طبیعی باعث تخریب و نابودی این موهبت الهی می گردد بنابراین نباید از پشت عینک اقتصادی به جنگلها نگریست زیرا بحث ارزش زیست محیطی جنگلها به مراتب بیشتر ومهمتر از بحث اقتصادی آن است.

معاون فنی اداره گل منابع طبیعی غرب مازندران عنوان کرد: تخریب جنگلها باعث حرکت ناگهانی روان آبهای سطحی و ایجاد سیلابها ی مخرب در پایین دست می شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که امروزه در جنگلها در حال پیگیری بوده، براساس مطالعات علمی ادافیکی، اکولوژیکی و بوتانیک در جهت اصلاح وپرورش جنگل صورت می گیرد و میزان برداشتی که هم اکنون از جنگلها می شود بر اساس کتابچه های مصوب بوده و بعد از هر دوره بازنگری می شود وعملکردها مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد.

غرب مازندران 620 هزار هکتار جنگل و مرتع دارد.