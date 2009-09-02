نسل آینده با افسانه محیط زیست روبرو خواهد شد

حمیده توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت حیات وحش ایران اشاره کرد که مانند ببر و شیر مازندرانی در حال نابود شدن است و افزود: همانطور که الان دیگر ببر و شیر در حیات وحش نداریم و تنها عکس آنها را در اختیار داریم به زودی کل محیط زیست و حیات وحش ما به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

مسئول دبیرخانه سازمانهای غیر دولتی توسعه پایدار و محیط زیست اضافه کرد: نابغه هایی که کوه دماوند و علم کوه را آسفالت می کنند، در واقع یک پدیده طبیعی و سمبل کشور ما را آسفالت کرده اند و این به خودی خود هویت ما را لکه دار می کند. خانه سازی در اطراف کوه دماوند می تواند زمینه آپارتمان سازی را فراهم کند و دیگر هیچ چیز از این اثر طبیعی باقی نخواهد ماند.

این فعال محیط زیست به منطقه بویراحمد و شهر یاسوج به عنوان حیات طبیعی دست نخورده و بکر یاد کرد و افزود: با اینکه این منطقه هنوز زیباست ولی روند تخریب جنگلهای این منطقه به بهانه راهسازی به اندازه ای است که آدم فکر می کند در این منطقه اصلاً جنگلی وجود نداشته است.

توسلی همچنین به بحث تنوع آب و هوایی ایران به عنوان امتیازی ویژه یاد کرد و گفت: تنوع آب و هوایی ایران بی نظیر است ولی آنقدر در توسعه شتابزده عمل شده که باعث نابودی تالابها و جنگلها و رودخانه ها و دشتهای کشور شده است.

این متخصص محیط زیست همچنین با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت محیط زیست و نحوه اداره آن تاکید کرد: فرزندان ما فردا خواهند پرسید آیا ایران روزی جنگل داشته و آیا تالابهایی در ایران وجود داشته است یا نه و قطعا آن روز زندگی در ایران بسیار دردناک و غیر قابل قبول خواهد بود.