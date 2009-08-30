70 درصد بیمارستانها و مراکز درمانی گیلان بازسازی می شود

حسن بهبودی در گفتگو با خبرنگار مهرهمچنین احداث و جایگزینی 12 بیمارستان جدید دراستان را گام مهمی در توسعه سلامت عمومی عنوان کرد و افزود: ساخت 166 خانه بهداشت و 47 مرکز بهداشتی درمانی از مصوبات جدید این دانشگاه است.

وی اظهار داشت: ‌استان گیلان در حال حاضر سه هزار و 300 تخت بیمارستانی، 21 بیمارستان دولتی، شش بیمارستان خصوصی، دو بیمارستان دولتی غیر دانشگاهی، 297 داروخانه و 142 مرکز توانبخشی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان ادامه داد: هم اکنون دو هزار و 374 دانشجو در رشته های مختلف پزشکی در هفت دانشکده مرتبط استان گیلان زیر نظر 331 نفر عضو هیئت علمی مشغول به تحصیل هستند.

وی تعداد خانه های بهداشت استان گیلان را 974 واحد و تعداد مراکز بهداشتی درمانی را 294 واحد عنوان کرد و گفت: در سفرهای رئیس‌ جمهوری به گیلان 166 مجوز خانه بهداشت، 47 مرکز بهداشتی و درمانی جدید اخذ شده است که این موارد نیز در توسعه بهداشت استان بسیار موثر خواهند بود.

بهبودی یاد آور شد: ‌مراکز اورژانس ثابت و سیار استان گیلان 71 واحد است و زمان رسیدگی به مصدومان در جاده 12 دقیقه و در شهر پنج تا شش دقیقه است که زمان خوبی است.