امیرالمؤمنین تجسم راستین ایستادگی در راه حق است

دکتر سید محمد ثقفی که با خبرنگار مهرگفتگو می کرد در باره حق و باطل از منظر حضرت علی (ع) گفت : حق و باطل دو مفهوم نظری و عملی است که در قلمرو زندگی مطرح است. ملاک حق بودن از نظر نظری موافق با واقع بودن و اصالت داشتن است در پوچی و واهی بودن لذا کلیه آیات قرآنی و فلسفه اسلامی که ناظر بر اصالت واقعی اعتراف دارد واقعیت و حقیقت است .

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد تصریح کرد : اما از نظر عملی مطابق منطق بودن و اینکه عقل و شرع را قانع سازد ملاک حقیقت است .

وی روش علی ابن ابیطالب را درزندگانی خود به دو دوره تقسیم کرد، دوره قبل از خلافت خود و دوره بعد از خلافت خود. اما حق بودن علی قبل از دوره خلافت علاوه بر حدیث غدیر و نص و تعیین پیامبر به عنوان جانشین، دارای دلایل عقلانی نیز بود .

وی افزود : از جمله اعلم بودن ، نخستین مسلمان بودن ، عادل بودن در داوری ، امین بودن برای حمل امانتهای پیامبر ، فداکار بودن، شجاع بودن و دیگر فضایلی که عقل آنها را برای رهبری لازم و ضروری می دانست اما بعد از خلافت خود در سه جنگ جمل، صفین و نهروان ، حکومت علی یک حکومت قانونی بود که با رأی و بیعت قاطبه مسلمانان به جز اندکی انگشت شماری مورد تأیید و تصویب جامعه مسلمان بود .

این محقق و پژوهشگر خاطر نشان کرد : لذا در جنگ جمل این طمع ورزان صحابه بودند که با جنگ افروزی علیه دولت قانونی علی (ع) دست به اقدام مسلحانه زدند و علی نیز این تجاوز را در میدان جنگ به زبیر عمه زاده خود یادآور شد و از آنجا که زبیر از معرکه جنگ خود را کنار کشید و در رابطه جنگ صفین و ادعای خونخواهی معاویه اولاً اینکه علی قاتل عثمان نبود که خواهان قصاص او باشد زیرا معاویه نه پسر عثمان بود و خود نیز از عثمان دور بود.

وی افزود : بعلاوه کشته شدن عمار بدست سپاه شام بنا بر فرموده پیامبر دلیل حقانیت جناح علی بود اما در جنگ نهروان این امام بود که به پیمان خود در ترک جنگ و مخاصمه عمل می کرد . مسلمان باید به پیمان خود وفا کند لذا ادعای خوارج از نظر حقوقی بی مورد بود. بعلاوه علی(ع) به آنها آزادی سیاسی داد که حرف خود را زدند و این خوارج بودند که با کشتن حباب ابن ارت و کشتن همسر و فرزند صغیر او بر ضد علی (ع) جنگ مسلحانه آغاز کردند و سرانجام به جزای عمل خود رسیدند .