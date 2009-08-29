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۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۹

فروغ حکمت - 5

امیرالمؤمنین تجسم راستین ایستادگی در راه حق است

امیرالمؤمنین تجسم راستین ایستادگی در راه حق است

سید محمد ثقفی استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه حقیقت‌داری حضرت علی(ع) قبل و بعد از امامت بر کسی پوشیده نیست، تأکید کرد: امیرالمؤمنین تجسم راستین ایستادگی در راه حق است .

دکتر سید محمد ثقفی که با خبرنگار مهرگفتگو می کرد در باره حق و باطل از منظر حضرت علی (ع) گفت : حق و باطل دو مفهوم نظری و عملی است که در قلمرو زندگی مطرح است. ملاک حق بودن از نظر نظری موافق با واقع بودن و اصالت داشتن است در پوچی و واهی بودن لذا کلیه آیات قرآنی و فلسفه اسلامی که ناظر بر اصالت واقعی اعتراف دارد واقعیت و حقیقت است .

این استاد جامعه شناسی دین دانشگاه آزاد تصریح کرد : اما از نظر عملی مطابق منطق بودن و اینکه عقل و شرع را قانع سازد ملاک حقیقت است .

وی روش علی ابن ابیطالب را درزندگانی خود به دو دوره تقسیم کرد، دوره قبل از خلافت خود و دوره بعد از خلافت خود. اما حق بودن علی قبل از دوره خلافت علاوه بر حدیث غدیر و نص و تعیین پیامبر به عنوان جانشین، دارای دلایل عقلانی نیز بود .

وی افزود : از جمله اعلم بودن ، نخستین مسلمان بودن ، عادل بودن در داوری ، امین بودن برای حمل امانتهای پیامبر ، فداکار بودن، شجاع بودن و دیگر فضایلی که عقل آنها را برای رهبری لازم و ضروری می دانست اما بعد از خلافت خود در سه جنگ جمل، صفین و نهروان ، حکومت علی یک حکومت قانونی بود که با رأی و بیعت قاطبه مسلمانان به جز اندکی انگشت شماری مورد تأیید و تصویب جامعه مسلمان بود .

این محقق و پژوهشگر خاطر نشان کرد : لذا در جنگ جمل این طمع ورزان صحابه بودند که با جنگ افروزی علیه دولت قانونی علی (ع) دست به اقدام مسلحانه زدند و علی نیز این تجاوز را در میدان جنگ به زبیر عمه زاده خود یادآور شد و از آنجا که زبیر از معرکه جنگ خود را کنار کشید و در رابطه جنگ صفین و ادعای خونخواهی معاویه اولاً اینکه علی قاتل عثمان نبود که خواهان قصاص او باشد زیرا معاویه نه پسر عثمان بود و خود نیز از عثمان دور بود.

وی افزود : بعلاوه کشته شدن عمار بدست سپاه شام بنا بر فرموده پیامبر دلیل حقانیت جناح علی بود اما در جنگ نهروان این امام بود که به پیمان خود در ترک جنگ و مخاصمه عمل می کرد . مسلمان باید به پیمان خود وفا کند لذا ادعای خوارج از نظر حقوقی بی مورد بود.  بعلاوه علی(ع) به آنها آزادی سیاسی داد که حرف خود را زدند و این خوارج بودند که با کشتن حباب ابن ارت و کشتن همسر و فرزند صغیر او بر ضد علی (ع) جنگ مسلحانه آغاز کردند و سرانجام به جزای عمل خود رسیدند .

کد مطلب 937601

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