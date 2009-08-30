"سرهنگ هاشمی" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مهر ماه سه گروه اداری، آموزشی و بازار راهی خیابانهای پایتخت می شوند که تلاقی ساعت آنها سبب افزایش بار ترافیکی می شود.

کارشناسان شهری معتقدند که با تغییر ساعت ادارات و مدارس در مهرماه می توان به کاهش بار ترافیکی کمک بسیاری کرد زیرا در این صورت پیک ترافیکی به ساعتهای مختلفی منتقل می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری و شورای شهر باید برای این حجم ترافیکی چاره ای بیندیشند افزود: آنها می توانند با ارائه لایحه ای برای تغییر ساعت ادارات یا مدارس اقدام کنند.

این در حالی است که بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در صورت دریافت مطالعات کارشناسی در مورد تغییر ساعت کار اداره ها، مدارس و بانکها از ابتدای مهر ماه این امکان وجود دارد که طرح دو فوریتی در این مورد به صحن علنی مجلس ارائه شود.

آقایی با بیان اینکه شهرداری و راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ می توانند مطالعات خود را به کمیسیون تخصصی عمران ارائه دهند، گفت: این فرصت در کمیسیون عمران مجلس فراهم است تا مطالعات و نظرات کارشناسی در مورد تغییر احتمالی ساعت کار اداره ها، بانکها، مدارس و کارخانجات را برای کاهش پیک ترافیک سفر دریافت و به بررسی دقیق آن بپردازد.

سرهنگ هاشمی بیان داشت: پیش از ماه رمضان که ساعت شروع کار ادارات و بازار تلاقی نداشت مشکلی برای ترافیک تهران نداشتیم اما هم اکنون با تلاقی ساعت ادارات و بازار، ترافیک تهران چند برابر شده است.

این مقام مسئول بهترین راهکار برای حل مشکل ترافیک تهران را استفاده از حمل و نقل عمومی دانست و گفت: وقتی با یک ماشین می توان 30 سرنشین را جابجا کرد چرا باید این همه مشکل را تحمل کنیم.

سرهنگ هاشمی تاکید کرد: با ادامه پلاک کردن خودروهای شخصی و وضعیت خیابانهای تهران، در دو سال آینده تهران به پارکینگ تبدیل می شود.