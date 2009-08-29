طرح "طریقة الرضا " در امامزاده های مازندران اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی صبح شنبه در مراسم افتتاح و پرده برداری ضریح مقدس امامزاده قاسم روستای ریحان آباد گلوگاه با اشاره به وجود بیش از هزار و 200 امامزاده در استان افزود: برای رسیدن به فضای قابل قبول و معنوی اماکن متبرکه همه مردم و مسئولان باید در ساخت و ساز و تبدیل این فضا به فضای فرهنگی سهیم باشند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح طریقة الرضا برای رفاه و سرویس دهی و خدمات رسانی به زائران امام هشتم بوده که توسط چهار استان مازندران، خراسان شمالی، رضوی و گلستان اجرا می شود.

سهرابی ایجاد ستاد بازسازی پروژه های اماکن متبرکه در شهرستانها را یکی از برنامه های مهم برای ساماندهی و اجرای پروژه های طرح جامع در امامزاده های استان ذکر کرد.

آیت الله سید صابر جباری، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز ایجاد جاذبه در اماکن متبرکه را از عوامل مهم خشکیدن وهابیت دانست.

وی افزود: مازندران میزبان امامزادگان بی شماری بوده و سابقه علوی بودن آن به واسطه حضور این بزرگواران به پناهگاه مستحکمی برای نوادگان ائمه اطهار مبدل شده است.

امام جمعه بهشهر با اشاره به جایگاه معنوی و تفریحی امامزادگان خاطرنشان کرد: مومنین با حضور خود در امامزادگان فضای معنوی تری را در این اماکن ایجاد کنند.

مازندران دارای هزار و 200 امامزاده است و رتبه نخست را در کشور از این حیث دارد.