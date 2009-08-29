46 مورد تذکر و اخطار به مراکز خدمات گردشگری سمنان داده شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سعید شریعتی پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در بازدیدهای انجام شده از مراکز ارائه خدمات گردشگری استان سمنان تا کنون هفت مورد تذکر و 39 مورد اخطار به این مراکز داده شده است .

وی با بیان اینکه این نظارتها با همکاری بازرسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازرگانی، بهداشت و تعزیرات انجام شد، گفت: 145 مرکز ارائه خدمات گردشگری در استان سمنان مشغول فعالیت هستند.

به گفته وی، از ابتدای تابستان امسال تا کنون 382 مورد نظارت و بازدید بر مراکز ارائه خدمات گردشگری این استان انجام شده است .

به گفته وی، در این مدت 66 مورد بازدید از مراکز اقامتی، 197 مورد بازدید از مراکز پذیرایی، 98 مورد بازدید از دفاتر خدمات گردشگری و 31 مورد بازدید از مراکز ارائه خدمات گردشگری موقت انجام شده است .