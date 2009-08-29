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۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۵۰

تابستان امسال؛

46 مورد تذکر و اخطار به مراکز خدمات گردشگری سمنان داده شد

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: از ابتدای تابستان امسال 46 مورد تذکر و اخطار به مراکز ارائه خدمات گردشگری استان داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سعید شریعتی پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در بازدیدهای انجام شده از مراکز ارائه خدمات گردشگری استان سمنان تا کنون هفت مورد تذکر و 39 مورد اخطار به این مراکز داده شده است.

وی با بیان اینکه این نظارتها با همکاری بازرسان سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بازرگانی، بهداشت و تعزیرات انجام شد، گفت: 145 مرکز ارائه خدمات گردشگری در استان سمنان مشغول فعالیت هستند.

به گفته وی، از ابتدای تابستان امسال تا کنون 382 مورد نظارت و بازدید بر مراکز ارائه خدمات گردشگری این استان انجام شده است.

به گفته وی، در این مدت 66 مورد بازدید از مراکز اقامتی، 197 مورد بازدید از مراکز پذیرایی، 98 مورد بازدید از دفاتر خدمات گردشگری و 31 مورد بازدید از مراکز ارائه خدمات گردشگری موقت انجام شده است.

سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان بیشترین موارد تخلف را رعایت نکردن بهداشت دانست و گفت: موارد تخلف باعث تعطیلی هیچ یک از مراکز ارائه خدمات گردشگری استان سمنان در این مدت نشده است.

کد مطلب 937658

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