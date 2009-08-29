بوستان اطراف تپه تاریخی چشمه علی بازپیرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "مجتبی عبدالهی" در خصوص فعالیت عوامل اجرایی این منطقه در اطراف این تپه گفت: در مقابل کتیبه تاریخی چشمه علی یک قطعه باغچه شهری وجود داشت که به علت عبور و مرور بازدیدکنندگان مکررا دچار تخریب می شد و به علت شیب تند سطح آن فاقد امنیت لازم بود.

وی خاطرنشان کرد: با بهسازی این باغچه، نرده گذاری و احداث پلکان در مقابل کتیبه علاوه بر بهسازی محل، محیط مناسبی برای استقرار گردشگران در اطراف این تپه ایجاد شده است.

شهردار منطقه 20 توسعه فضای سبز این بوستان از جمله چمن کاری، گلکاری، درختکاری، تعویض مبلمانهای فرسوده و... را از اقدامات در حال اجرا در این نقطه برشمرد و افزود: مساحت این بوستان در طرح توسعه به 6198 مترمربع افزایش می یابد.

عبدالهی در ادامه نورپردازی تپه چشمه علی را از برنامه های آتی این منطقه برای احیای این اثر تاریخی عنوان کرد.