طرح انضباط اجتماعی از دوشنبه در منطقه 6 اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ عزیزالله رجب زاده روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بعد از اجرای طرح انضباط اجتماعی در منطقه 3 و 12 تهران از روز دوشنبه 9/6/88 این طرح در منطقه 6 با همکاری شهرداری اجرا می شود.

وی علت تاخیر در اجرای این طرح را حوادث بعد از انتخابات ذکر کرد و گفت: این طرح همانند طرحهای گذشته در دو بخش ترافیکی و انتظامی در سه مرحله اجرا می شود که مرحله اول طرح در محدوده منطقه 6 تهران از شمال، خیابان مطهری، از جنوب خیابان انقلاب، از شرق خیابان مفتح و از غرب خیابان ولیعصر است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح در این منطقه 11 ایستگاه پلیس در نظر گرفته شده است گفت: در مرحله انتظامی اجرای طرح، پلیس آگاهی اقدام به کنترل مجرمان حرفه ای و دستگیری سارقان پلیس مواد مخدر، پاکسازی نقاط آلوده، جمع آوری معتادان و دستگیری فروشندگان مواد مخدر و پلیس امنیت اقدام به کنترل اصناف و برخورد با مزاحمان نوامیس و دستگیری اراذل و اوباش می کند.

رجب زاده همچنین از پاکسازی معابر عمومی، پارکها، پیاده روها و جمع آوری دست فر وشها در این طرح خبر داد و گفت: در حوزه ترافیکی با همکاری شهرداری تا امروز اصلاح هندسی معابر و اصلاح تابلوهای راهنمایی و رانندگی، ایستگاههای تاکسی و اتوبوس صورت گرفته است.

وی هدف از اجرای این طرح را احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران و افزایش سرعت خودروها ذکر کرد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: در طرح موازی این طرح، طرح پاکسازی نقاط آلوده شهر تهران از روز دوشنبه اجرا می شود و تاکنون 245 نقطه آلوده شهر تهران شناسایی شده است و از 100 هزار نیروی پلیس در این طرح و طرح انضباط اجتماعی استفاده می شود.

رجب زاده در رابطه با آمار عملکرد پلیس تهران بزرگ گفت: طبق آمارهای رسیده از اول سال تاکنون 19 درصد افزایش جرایم داشته ایم و بیشترین افزایش جرایم مربوط به سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بوده است.

وی همچنین از کاهش سرقت از اماکن خبر داد و گفت: از اول سال تاکنون 4 هزار و 500 کیلوگرم مواد مخدر با 38 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته کشف شده است و در این رابطه 21 هزار و 459 نفر دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در رابطه با آمار تصادفات تهران گفت: از اول سال تاکنون 265 فقره تصادف منجر به فوت داشته ایم که 296 نفر جان خود را از دست داده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است. همچنین 11 هزار و 154 نفر در 9 هزار و 302 تصادف مجروح شده اند که 15 درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد. همچنین در این مدت 54 هزار و 344 فقره تصادف خسارتی گزارش شده است.

سردار رجب زاده در رابطه با سرقت به عنف طی 5 ماه گذشته گفت: 33 درصد رشد داشته است و آدم ربایی 57 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: از تعداد خودروهای سرقت شده 91 درصد توسط پلیس کشف شده است.