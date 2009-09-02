مدیریت زباله های بیمارستانی بحرانی است

دکتر حسن اصیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: جمع بندی نظر کارشناسان از وضعیت مدیریت زباله های بیمارستانی در وزارت بهداشت و شهرستانها بحرانی است و مطالعات ما نشان می دهد که ضوابط در رابطه با جمع آوری و امحای زباله های پزشکی به نحو احسن اجرا نشده است.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست کشور به برگزار نشدن نشست کمیته ملی پسماند اشاره کرد و افزود: بر اساس ضوابط، وزارت بهداشت مسئولیت پسماندهای پزشکی را بر عهده دارد و ما نقش نظارتی داریم و بر اساس همین مسئولیت پیگیر چگونگی اجرای وضعیت مدیریت زباله ها شدیم و مکاتباتی هم با وزارت بهداشت و همین طور استانها داشتیم که قرار بود نظر نهایی در کمیته ملی پسماندها ارائه شود که این کمیته برگزار نشد و احتمالا در نشستهای دولت آینده برگزار خواهد شد.

این متخصص بهداشت و محیط زیست به بحث "اتوکلاب" به عنوان یکی از راهکارهای وزارت بهداشت برای دفع زباله های بیمارستانی اشاره و تاکید کرد: وزارت بهداشت تاکید دارد بیمارستانها به اتوکلاب مجهز شوند و این وسیله که هزینه ای چند صد میلیونی دارد تنها توسط چند بیمارستان خریداری شده و اغلب بیمارستانها به خاطر مشکلات مالی قادر به خرید نیستند.

اصیلیان همچنین اضافه کرد: بیمارستانها درخواست کرده اند که به صورت اشتراکی این وسیله را خریداری کنند و از وزارت بهداشت خواسته اند که با هم مرتبط شوند تا بتوانند زباله های ویژه را دفع کنند که این بحث هنوز به نتیجه نرسیده است و البته بیمارستانهای برخی شهرها این کار را انجام داده اند.

معاون محیط انسانی سازمان محیط زیست به نشست کمیته زیربنایی دولت نیز اشاره کرد و افزود: نماینده وزارت بهداشت قرار بود در این نشست پاسخگو باشد که البته وی از انجام برنامه بیمارستانها برای بحث جمع آوری و امحا زباله ها خبر می دهد در حالی که نظر کارشناسان ما مغایر با این بحث بود قرار شد این تضاد در جلسه ملی پسماند بررسی شود که به تعویق افتاده است.