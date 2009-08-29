"تاریخ سیاسی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه مطالعه‌ای میان رشته‌ای است که چشم اندازهای تاریخی حوزه مطالعات سیاست عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این نشریه از یک طرف به موضوع تاریخ سیاسی می‌پردازد و از سوی دیگر به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران سیاسی اطلاعاتی در باب سیاست عمومی بر اساس رهیافتی تاریخی ارائه می‌کند.

ارائه تحلیلی تاریخی از یک سیاست و خط مشی مشخص و تغییر و تداوم در سیاست در گذر زمان از موضوعاتی هستند که مورد توجه و اهتمام نشریه قرار گرفته اند.

این نشریه سیاست عمومی را از منظری میان رشته‌ای مورد بررسی قرار می‌دهد و بر اساس رهیافتی تاریخی و تطبیقی، توسعه و گسترش سیاست عمومی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

"تاریخ سیاسی" با همکاری گروه تاریخ دانشگاه سن لوئیس و مؤسسه تاریخ سیاسی و از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر می‌شود.