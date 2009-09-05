اختلاف 5500 نفری در آمار زندانیان جرایم غیر عمد

رئیس پیشین سازمان زندانها در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت زندانیان با جرائم غیرعمد در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمتر از سه هزار نفر با جرایم غیرعمد در زندانها به سر می برند که امید است زمینه آزادی آنان با همکاری دولت، قوه قضائیه و خیرین به زودی فراهم شود.

این اظهارات در حالی از سوی علی اکبر یساقی مطرح می شود که پیش از این مدیر عامل ستاد دیه تعداد زندانیان با جرایم غیر عمد را 8500 نفر عنوان کرده است.

سید اسدالله جولایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 8500 زندانی جرائم غیرعمد در زندانها تصریح کرده است: این زندانیان شامل محکومان دیه، نفقه، مهریه و چکهای غیر کلاهبرداری هستند که امید است با برگزاری جشن گلریزان زمینه آزادی درصد بالایی از آنها فراهم شود.

در طول سال گذشته حدود 10 میلیارد و 416 میلیون ریال و در مجموع 24 میلیارد ریال به حساب ستاد دیه کشور واریز شد که از این بابت در مجموع فرایند آزادسازی در سراسر کشور، هفت هزار و 207 نفر از مجرمان جرائم غیرعمد آزاد شدند که عمده آنها به دلیل رانندگی وارد زندان شده بودند.

به گفته رئیس پیشین سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی دولت و قوه قضائیه برای کمک به آزادی سه هزار زندانی با جرائم غیر عمد بسیج شده اند.

یساقی به قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد و افزود: تصویب این قانون کمک خواهد کرد تا در آینده ای نزدیک فردی از باب تصادف راهی زندان نشود.