115 پروژه در رفسنجان به بهره برداری رسید

سیف الله امینی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رفسنجان اظهار داشت: این پروژه ها در زمینه های مختلف اعم از عمرانی، آموزشی، مخابراتی، صنعتی، کشاورزی و دیگر زمینه ها به بهره برداری رسیده یا کلنگ زنی شده است.

وی افزود: در بخش مخابرات 38 طرح افتتاح و عملیات اجرایی شش طرح دیگر نیز آغاز خواهد شد، همچنین در بخش جهاد کشاورزی 19 طرح افتتاح یا کلنگ زنی شد.

وی با اشاره به افتتاح طرحهای آموزشی عنوان کرد: در بخش آموزش و پرورش شش پروژه و دردانشگاه ولیعصر نیز شش طرح از جمله دو خوابگاه و دو دانشکده افتتاح و به بهره برداری رسید.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه پنج طرح در حوزه شهری بهره برداری شده است، افزود: پنج طرح در حوزه شهری رفسنجان و 13 طرح در شهر کشکوئیه رفسنجان افتتاح یا کلنگ زنی شد.

وی گفت: احداث پارک کارگران رفسنجان، زیرگذر میدان شهدا، گورستان جدید رفسنجان و پارک بانوان کشکوئیه از جمله طرحها و پروژه های شهری هستند که در هفته دولت بهره برداری رسید.

امینی زاده ادامه طرح مسکن مهر، ادامه روند توسعه شبکه گاز رسانی به روستاها با اعتبار 12 میلیارد تومان، ادامه توسعه صنعتی شهرستان گسترش شهرکهای صنعتی رفسنجان و کشکوئیه، توسعه شبکه راه های اصلی و فرعی از جمله احداث پلهای تقاطع کمربندی با جاده سرچشمه و ایمن سازی جاده ورودی رفسنجان را از دیگر طرحهای در دست اقدام عنوان کرد.