27 طرح عمرانی در دهلران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرماندار دهلران ظهر شنبه در این مراسم گفت: در مجموع برای اجرای این طرح 110 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

نعمت الله صفری افزود: این طرحها در بخش کشاورزی، راهسازی، آموزشی و ... بوده است و یکی از مهمترین این طرحها حذف یکی از نقاط حادثه خیز جاده ای این شهرستان به مرکز استان بوده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مهترین اهداف از اجرای این طرحها توسعه شهرستان و اشتغالزایی در شهرستان است، خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای اشتغالزایی شهرستان دهلران بیش از 70 نفر در این شهرستان شاغل می شوند.

صفری عنوان کرد: بهره برداری از تعدادی از طرحهای این شهرستان خدمات بیشتر به شهروندان را در پی خواهد داشت.

این مسئول یادآور شد: شهرستان دارای پتانسلهای فراوانی در زمینه نفت، گاز و کشاورزی است.