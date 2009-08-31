به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی کرمانی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: شورای اسلامی استان از طریق نمایندگان و رابطین بر میزان عملکرد دستگاههای اجرایی استان و اعتبارات و فعالیت های سازمان بسیج سازندگی نظارت می کند.

وی در رابطه با نظارت بر فعالیتهای فرهنگی در شهرستان های استان خراسان رضوی تصریح کرد: در شورای اسلامی استان کمیسیون فرهنگی تشکیل شده است که بر فعالیت های فرهنگی و مسائل مختلف شهرستان ها نظارت دارد که بیشترین نظارت آن در توزیع عادلانه امکانات به مناطق محروم و کم برخوردار از منابع مالی است.

وی افزود: مطالبات مردم از مسئولین زیاد است و این در صورتی است که منابع و امکانات موجود کم است و واقعیت این است که میان مطالبات مردم و امکانات موجود در کشور تناسب درستی وجود ندارد اگر چه دولت در حد توان خود در توزیع عدالت اجتماعی تلاش های فراوانی را انجام داده است.

کرمانی خاطرنشان کرد: حضور جوانان در مناطق محروم و روستایی باعث می شود اهداف متعالی روستا تبیین شود و مردم نیز با مبانی فرهنگ انقلاب اسلامی آشنا شوند.

وی درباره نقش بسیج سازندگی در تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف گفت: جلوگیری از اتلاف وقت مهمترین بخشی است که باید به آن پرداخته شود تا بی رویه و بدون هدف گذاری این سرمایه ارزشمند از بین نرود.