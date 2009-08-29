اجرای کشت دوم در 219 هزار هکتار از شالیزارهای شمال کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن ناصحی مدیر کل پنبه، دانه های روغنی، محصولات صنعتی و مجری طرح برنج کشور با اعلام این خبر، پیش بینی کرد در سال جاری سطح کشت دوم 20 درصد در این اراضی افزایش یابد.

به گفته وی، کشت دوم پس از برداشت برنج در160 هزار و 980 هکتار شالیزارهای استان مازندران، 57 هزار و 864 هکتار شالیزارهای گیلان و 800 هکتار از سایر شالیزارهای کشور صورت می گیرد.

ناصحی افزود: محصولاتی همچون برنج راتون، کلزا، سویا، ذرت علوفه ای، جو، سیب زمینی، سورگورم علوفه ای، سبزیجات برگی و ریشه ای، ترینیکاله، لوبیا، باقالا، شبدر برسیم و شبدر لاکی ، سیر، کاهو، کلم، هویج، نخود فرنگی، کدو، شلغم به دلیل کوتاه بودن دوره رشد، سازگاری با شرایط محیطی و نیاز کشاورزان در کشت دوم مورد توجه است.

وی در خصوص کشت دوم دانه های روغنی اظهار داشت: سویا در 80 هزار هکتار اراضی استانهای گلستان، مازندران، اردبیل و لرستان؛ آفتابگردان آچینی و روغنی در 60 هزار هکتار اراضی استانهای آذربایجان غربی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، گلستان و مازندران، کنجد در 35 هزار هکتار از اراضی تمام کشور تحت کشت دوم قرار می گیرد.

ناصحی ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه، کشت دوم دانه های روغنی در 318 هزار و 918 هکتار و با تولیدی معادل 570 هزار و 721 هکتار برآورد شده است.

وی افزایش درآمد ملی و کاهش خروج ارز از کشور، خارج شدن از کشاورزی تک محصولی، کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها و افزایش درصد خودکفایی روغن را از سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در زمینه کشت دوم محصولات عنوان کرد.

این مقام مسئول استفاده موثر از آب و سایر منابع، استفاده بهینه از شالیزارهای مستعد کشت دوم، افزایش تولید محصولات مختلف، ایجاد اشتغال در سطح روستاها در ماههای پاییز و زمستان، افزایش بهره وری اراضی، کاهش فرسایش خاک در اثر بارندگی های پاییزی و زمستانی، کاهش فشار به انبارها و سیلوها و کاهش آلاینده های زیستی از مزارع را از مزایای کشت دوم برشمرد.