دکتر علیرضا شهریاری، در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نزدیک به 600 داروخانه در سطح استان خراسان رضوی فعالیت می کند.

وی تصریح کرد: نزدیک به 5 ماه است که هیچ وجهی از سوی بیمه تامین اجتماعی به داروخانه‌ها پرداخت نشده است و داروخانه‌ها در حال حاضر قدرت مالی برای خرید دارو ندارند و لازم است ارگان‌های مربوطه هر چه زودتر به داد داروخانه‌ها برسند.

رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: اغلب نسخه‌ها مربوط به بیمه‌ها است و کمیته امداد و بیمه خدمات درمانی در پرداخت بدهی‌های خود تاخیر دارند و فقط بیمه نیروهای مسلح حق داروخانه‎ها را به موقع پرداخت می‌کند.

دکتر شهریاری با بیان اینکه حق فنی داروخانه‌ها قانونی است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد گفت: حق فنی که توسط سازمان نظام پزشکی کل کشور و شورای عالی برای داروخانه‎ها در نظر گرفته شده بود به قوت خود باقی است.

وی افزود: قانون بیمه همگانی هیات دولت در سال 83 حق فنی برای داروخانه‌های بخش دولتی تعیین کرد که دیوان عدالت اداری این مورد را لغو کرده است.