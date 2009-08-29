نمایشگاه سلامت محصولات غذایی و بهداشتی مهر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه و جشنواره از هفتم تا دهم مهر ماه با حمایت و هماهنگی معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در مجموعه نمایشگاهی و کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری برگزار می شود.

در این نمایشگاه که با هدف کلی خدمت به نظام سلامت کشور و ارتقای جایگاه ایمنی و سلامت در تولید و انتخاب محصولات غذایی و بهداشتی سالم و با کیفیت برگزار می شود به واحدهای شرکت کننده گواهی حضور و کیفیت محصولات اعطا می گردد.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه، دومین جشنواره سراسری عکس سلامت ایران با موضوع سلامت در حوزه غذا و دارو با موضوعاتی همچون مواد غذایی و آشامیدنی، آرایشی، دارو، موادمخدر و روانگردان، سلامت و بهداشت در حوزه فردی و اجتماعی، ورزش و تغذیه و بهداشت فردی در روند تولید، خدمات بهداشتی در حوادث غیرمترقبه و... برگزار می شود.